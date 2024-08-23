النصر يبدأ المشوار بـ «الخمسة»



فيصل النقبي (الفجيرة)



حقق النصر فوزاً كبيراً على العروبة 5-1، ضمن الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد دبا.

وشهدت المباراة تسجيل أول أهداف الموسم عن طريق عادل تاعرابت في الدقيقة الثامنة، كما شهدت تسجيل «الثنائية» الأولى عن طريق اللاعب نفسه، عندما أضاف هدفه الثاني في الدقيقة 74.

وأضاف «العميد» أول 3 نقاط، في جدول الترتيب، بينما تلقى العروبة «الضيف الجديد» خسارته الأولى هذا الموسم.

انتهى الشوط الأول، بتقدم مريح لـ «الأزرق»، حيث سجّل المغربي عادل تاعرابت أول الأهداف ليكون أيضاً أول أهداف الموسم في المسابقة، وجاء الهدف في الدقيقة الثامنة، وأضاف موسى ندياي الهدف الثاني في الدقيقة 20، وخلال الشوط الثاني سجل مروان أزرقان الهدف الثالث في الدقيقة 59، وهو هدفه الأول بقميص «العميد»، وسجل العروبة هدفاً بتوقيع تراولي في الدقيقة 68، ورد عادل تاعرابت بالهدف الرابع للضيوف في 74

وأكمل مانولو جابيادينو الخماسية في الثواني الأخيرة من المباراة.

