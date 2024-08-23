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الرياضة

انطلاقة قوية لكأس الشارقة للجوجيتسو

انطلاقة قوية لكأس الشارقة للجوجيتسو
23 أغسطس 2024 21:00

 

الشارقة (الاتحاد)

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نجح لاعبو الأندية والفرق الإماراتية في الفوز بالمراكز الأولى لكأس الشارقة للجوجيتسو في يومها الأول، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برعاية مجلس الشارقة الرياضي وإشراف اتحاد الجوجيتسو، بضيافة نادي الحمرية بمشاركة نحو 500 لاعب من 49 فريقاً و52 دولة.
شهد اليوم الأول من البطولة لمنافسات الفئة العمرية 4-12 سنة تقديم مستويات فنية تبشر بمستقبل مميز وأداء مبهر، وشهد المنافسات أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونائبه أحمد سعيد الجروان، وحميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وأعضاء مجلس إدارة الناديين وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية.
وتستكمل المنافسات يوم غد بتتويج الفائز بكأس المركز الأول.
من جهته، ثمّن العويس، الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أنه مهد لتطور رياضات الدفاع عن النفس في إمارة الشارقة وخصوصاً الجوجيتسو، ومقدماً الشكر لاتحاد الجوجيتسو لدوره الداعم في جميع الجوانب لدعم ثقافة ممارسة اللعبة في صفوف مختلف الأعمار، وكشف أن النسخة الحالية من كأس الشارقة للجوجيتسو تأتي استعداداً لاستضافة الشارقة للنسخة المقبلة من «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو» مما يعد فرصة ثمينة للاستعداد والجاهزية، ومبيناً أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين وتقديمهم لمستويات فنية مبهرة يعكس صحة الخطط الفنية المتبعة.
بدوره، قال الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: سعداء باستضافة منافسات كأس الشارقة للجوجيتسو بنسخته الثانية، وسخرنا جميع الخدمات الرياضية لإنجاح البطولة، مؤكداً أن استضافة عدد كبير من اللاعبين بالتعاون مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تشرفنا، واصفاً المستويات الفنية والأخلاق العالية بأنها تشجع على المزيد من البطولات.

 

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