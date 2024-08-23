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الرياضة

نوريس وراسل يهيمنان على «التجارب الحرة» في هولندا

نوريس وراسل يهيمنان على «التجارب الحرة» في هولندا
23 أغسطس 2024 20:27

 
زاندفورت (أ ف ب)

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هيمن السائقان البريطانيان لاندو نوريس «ماكلارين» وجورج راسل (مرسيدس) على فترتي التجارب الحرة لجائزة هولندا الكبرى، في حين لم تكن أوقات صاحب الأرض ماكس فيرستابن على قدر الآمال، إذ تراجع بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية في الترتيب.
وحقق راسل على حلبة زاندفورت التوقيت الأسرع المطلق في الفترة الثانية بـ 1:10.702 دقيقة، متقدما بفارق 0.061 ثانية عن سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري.
وحلّ فيرستابن في المركز الخامس متأخرا بفارق 0.284 ثانية عن راسل، في حين كان الهولندي سجل ثاني أسرع توقيت في الفترة الأولى خلف نوريس.
وتوقفت الفترة الثانية قرابة ست دقائق من أجل تنظيف الحلبة من القطع المتناثرة من سيارة الألماني هولكنبرج (هاس) الذي تعرض لحادث.
واضطر السائقون في الفترة الأولى، للتعامل مع عوامل الطقس المتقلبة من أمطار غزيرة إلى أشعة الشمس في غضون دقائق.
وانزلقت سيارة فيرستابن (ريد بول) على المسار المبلل بمياه الأمطار، ولكن مع ظهور الشمس جفت الحلبة وسجل السائقون أوقات أسرع، فيما تبدلت مراراً هوية المتصدر.
وفي لفة أخيرة حابسة للأنفاس، سجل فيرستابن على أرضه وأمام جماهيره أسرع توقيت، إلا أن نوريس كان له بالمرصاد ليحقق توقيتا بلغ 1:12.322 دقيقة، متقدماً على الهولندي بفارق 0.201 ثانية فقط.
ولم يذق «ماد ماكس» طعم الخسارة على ارضه منذ إعادة إدراج جائزة هولندا الكبرى في روزنامة البطولة العالمية عام 2021. كما حقق بطل العالم ثلاث مرات بداية قوية للموسم، فواصل إحكام قبضته على المنصة الأولى مستهلا العام الحالي كما أنهى 2023 بتحقيقه سبعة انتصارات من أول 10 سباقات.
لكنه عانى من فترة هزيلة وفقاً لمعاييره العالية، حيث فشل في اجتياز العلم المرقط في المركز الأول خلال الجوائز الكبرى الأربع الأخيرة، وهي الفترة الأكثر قحطًا له منذ عام 2020.
منح هذا التراجع في الأداء، مجموعة مطارديه وعلى رأسهم نوريس بعض الأمل في أن يتمكنوا بطريقة ما من منع فيرستابن من تحقيق لقبه العالمي الرابع توالياً.
ويحتل نوريس المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخرا بفارق 78 نقطة عن المتصدر فيرستابن (277 مقابل 199)، وبينما يأمل في تجاوز الهولندي يبدي واقعيته حيال فرصه.
قال سائق ماكلارين «إنها نقاط كثيرة وهي ضد ماكس، لذا أريد أن أكون متفائلاً وأقول إن هناك بعض الفرص التي لا تزال قائمة، أعلم أنها كثيرة وستكون تحديا صعبا للغاية».
في المقابل، قال الإيطالي أندريا ستيلا مدير ماكلارين، إن نوريس «لديه بالتأكيد إمكانات بطل العالم، وهو يؤدي على مستوى بطولة العالم».
وتابع «من ناحية الأرقام، من وجهة نظر بطولة السائقين، يبدو أن هناك فجوة كبيرة يجب ملؤها ونحن نطارد ماكس فيرستابن، لذلك بالتأكيد لن يجعل الأمر سهلاً علينا، نحن متحمسون لوجودنا في هذا الموقف».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكلارين
ماكس فرستابن
هولندا
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