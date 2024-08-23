السبت 24 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وفاة مدرب فيدرر

وفاة مدرب فيدرر
23 أغسطس 2024 20:50

 
ستوكهولم (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سينر سعيد بالبراءة
«فلاشينج ميدوز» تُنذر بـ «معارك شرسة»!


توفي لاعب التنس السويدي السابق بيتر لوندجرين، الذي أشرف على تدريب النجم السويسري روجيه فيدرر في بداية مسيرة الأخير، عن عمر ناهز الـ 59 عاماً، كما أعلنت عائلته.
كتب نجله لوكاس لوندجرين على فيسبوك «غادرنا أحد أفضل الناس في وقت مبكر جداً».
كان لوندجرين جزءاً من موجة لاعبي التنس السويديين في الثمانينيات التي أعقبت ظهور الأيقونة بيورن بورج، حيث لعب جنباً إلى جنب مع أمثال ماتس فيلاندر وستيفان إدبيرج.
وعلّق بورغ على وفاة لوندجرين في تصريح لصحيفة «افتونبلاديت» السويدية اليومية «كان بيتر لوندجرين شخصاً رائعاً ويتمتع بقلب كبير وبروح الدعابة».
وأضاف «كان محبوباً من الجميع، سوف نفتقده في عالم التنس».
وفاز لوندجرين بثلاثة ألقاب في مسيرته (كولن عام 1985 وراي بروك في نيويورك وسان فرانسيسكو عام 1987) واحتل المركز 25 على مستوى العالم في ذروة مسيرته عام 1985.
بعد اعتزاله، تولى تدريب فيدرر لمدة أربع سنوات بين 2000 و2003، وساعد النجم السويسري على الفوز بعشرة ألقاب في دورات «ايه تي بي» وبباكورة ألقابه لقب في البطولات الأربع الكبرى وتحديداً في ويمبلدون عام 2003.

التنس
سويسرا
فيدرر
ويمبلدون
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
هطول أمطار
علوم الدار
تنويه إلى الجمهور بسبب الأحوال الماطرة
23 أغسطس 2024
القبض على رجل بعد أن هدد بقتل ترامب
الأخبار العالمية
القبض على رجل بعد أن هدد بقتل ترامب
اليوم 11:30
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
اليوم 11:22
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
الرياضة
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©