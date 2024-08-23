وفاة مدرب فيدرر



ستوكهولم (أ ف ب)



توفي لاعب التنس السويدي السابق بيتر لوندجرين، الذي أشرف على تدريب النجم السويسري روجيه فيدرر في بداية مسيرة الأخير، عن عمر ناهز الـ 59 عاماً، كما أعلنت عائلته.

كتب نجله لوكاس لوندجرين على فيسبوك «غادرنا أحد أفضل الناس في وقت مبكر جداً».

كان لوندجرين جزءاً من موجة لاعبي التنس السويديين في الثمانينيات التي أعقبت ظهور الأيقونة بيورن بورج، حيث لعب جنباً إلى جنب مع أمثال ماتس فيلاندر وستيفان إدبيرج.

وعلّق بورغ على وفاة لوندجرين في تصريح لصحيفة «افتونبلاديت» السويدية اليومية «كان بيتر لوندجرين شخصاً رائعاً ويتمتع بقلب كبير وبروح الدعابة».

وأضاف «كان محبوباً من الجميع، سوف نفتقده في عالم التنس».

وفاز لوندجرين بثلاثة ألقاب في مسيرته (كولن عام 1985 وراي بروك في نيويورك وسان فرانسيسكو عام 1987) واحتل المركز 25 على مستوى العالم في ذروة مسيرته عام 1985.

بعد اعتزاله، تولى تدريب فيدرر لمدة أربع سنوات بين 2000 و2003، وساعد النجم السويسري على الفوز بعشرة ألقاب في دورات «ايه تي بي» وبباكورة ألقابه لقب في البطولات الأربع الكبرى وتحديداً في ويمبلدون عام 2003.