كلباء والوصل.. «التعادل المثير»

مراد المصري (أبوظبي)

فرض كلباء تعادلاً مثيراً على الوصل «حامل لقب» دوري أدنوك للمحترفين، بعدما اقتنص عبد السلام محمد هدفاً في الدقيقة 99، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت، على استاد كلباء، في افتتاح الجولة الأولى.

جاءت الإثارة كلها في الشوط الثاني، إذ سجل فابيو ليما هدف التقدم للوصل، بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من القائم الأيسر، وزحفت داخل الشباك، في الدقيقة 52. رد كلباء سريعاً بهدف سجله مهدي قائدي، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس خالد السناني في الدقيقة 56.

أضاف ليما الهدف الثاني للوصل، بتسديدة متقنة، من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 67، وأكد أنه «رجل البدايات»، على اعتبار أنه أكثر من سجل أهدافاً لـ «الإمبراطور» في الجولات الافتتاحية من دوري المحترفين، بإجمالي 6 أهداف.

أهدر فيليب كيش فرصة ذهبية لإدراك التعادل لكلباء، عندما واجه المرمى وسدد الكرة عالية فوق العارضة في الدقيقة 90، إلا أن عبد السلام محمد ارتقى للكرة، وحولها بـ «الكتف» داخل شباك الوصل في الدقيقة 99، بينما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة.