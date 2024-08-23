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الرياضة

بعثة «أبوظبي للسيدات» تصل إلى الرياض

بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة (الاتحاد)
24 أغسطس 2024 01:19

الرياض (الاتحاد)

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وصلت بعثة نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، إلى الرياض للمشاركة في تصفيات النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا، ضمن المجموعة الأولى التي تقام في ضيافة النصر السعودي.
وتضم المجموعة 4 فرق، وتنطلق منافساتها غداً، وتستمر إلى 31 أغسطس الحالي، وهي نادي أبوظبي الرياضي، والنصر السعودي، ويونج إيلفانتس من لاوس، ومياوادي من ميانمار، ويتدرب فريق أبوظبي اليوم بملاعب الأكاديمية، وليس ملعب المباراة، حسب لائحة الجهات المنظمة.
وتشهد الجولة الأولى الافتتاحية، لقاء فريق أبوظبي الرياضي ممثل كرة القدم الإماراتية مع يونج إيلفانتس في الساعة الخامسة والربع مساء غد، باستاد نادي النصر، بينما يلعب النصر مع مياوادي، في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت الرياض، على استاد جامعة الملك سعود.
ويحضر الجهاز الفني والإداري لبعثة نادي أبوظبي صباح اليوم الاجتماع الفني للمباراة.

النصر
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دوري أبطال آسيا
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