«ديربي» مبكر بين «السماوي» و«فخر أبوظبي»

مراد المصري (أبوظبي)

يشهد اليوم الثاني، ضمن الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، إقامة 4 مباريات، يتصدرها «الديربي» المبكر بين بني ياس والجزيرة، ومواجهات متباينة، ينطلق فيها مشوار شباب الأهلي وصيف الموسم الماضي، بلقاء البطائح، والعين مع خورفكان، ودبا الحصن مع الشارقة.

وتتجه الأنظار إلى الشامخة، لمتابعة لقاء «السماوي» و«فخر أبوظبي»، ويدخل الفريقان هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حققا الفوز في أول مبارياتهما ضمن ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، عندما تفوق بني ياس على دبا الحصن 4-2، والجزيرة على البطائح 3-1.

ويتسلح الفريقان بطاقم تدريبي جديد هذا الموسم، مع تعيين بني ياس، البرتغالي جواو بيدرو، والجزيرة للمغربي الحسين عموتة، إلى جانب التعاقدات التي قاما بها، وتحديداً على صعيد اللاعبين الأجانب، مع محاولتهما للخروج بنتائج أفضل، مقارنة بالموسم الماضي.

من جانبه، يتطلع شباب الأهلي، الساعي لاسترداد اللقب الذي فقده في الموسم الماضي الذي حل فيه وصيفاً، إلى «الانطلاقة المثالية» على استاد راشد، إلا أنه يدرك أن البطائح «منافس عنيد» في المباراة، مما يجعلنا نترقب «قمة تكتيكية» بين المدربين، البرتغالي باولو سوزا الذي تولى قيادة «الفرسان»، والصربي جوران توميتش الذي يقود «الراقي».

وسبق أن استهل شباب الأهلي الموسم مبكراً، بخوض مباراتين في تصفيات البطولات الآسيوية، وحقق الفوز على سباهان الإيراني، وخسر أمام الغرافة القطري، فيما تفوق على عجمان في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويتطلع العين الذي يدخل بمعنويات مرتفعة هذا الموسم، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، إلى الانطلاقة بصورة مثالية، إلا أنه يجب الحذر أمام خورفكان، حتى لا يجد نفسه ينزف النقاط مبكراً، مما يجعلنا ننتظر مباراة قوية على استاد هزاع بن زايد.

ويسعى الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب «الزعيم» لنيل «جرعة» ثقة في توقيت مبكر، وذلك مع وجود أغلب عناصر المجموعة، بقيادة الهداف التوجولي لابا، فيما أظهر «النسور» قدرته على التماسك الدفاعي، من خلال اللعب بنهج المدرب الروماني دانيل إيسايلا، القائم على التنظيم بين الخطوط، وهو ما جعله يصمد قبل الخسارة بصعوبة في المحتسب بدلاً من الضائع أمام الشارقة في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويلتقي دبا الحصن والشارقة، في مواجهة تشكل احتفالية لدبا الحصن الصاعد إلى «دوري المحترفين» هذا الموسم، وطموح «الملك»، من أجل العودة بـ «النقاط الكاملة» من استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

وقدم دبا الحصن أوراقه من حيث الشجاعة الهجومية، بتسجيله هدفين أمام بني ياس، إلا أن استقباله 4 أهداف، يجعل المدرب البرازيلي كايو زاناردي، مطالباً بإيجاد الحلول مبكراً، فيما يدخل الروماني كوزمين أولاريو مدرب «الملك» المواجهة تحت ضغوطات، من أجل تعويض الإخفاقات المتكررة للفريق، تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

الجزيرة والعين يتسلحان بـ «الأرقام القياسية»

يدخل الجزيرة والعين الموسم الجديد، وهما يتسلحان بالأرقام القياسية في «دوري المحترفين»، إذ يملك «فخر أبوظبي» أطول سلسلة عدم خسارة بـ 28 مباراة متتالية، وهو الأكثر تسجيلاً للأهداف بالمجمل في تاريخ المسابقة برصيد 814 هدفاً.

فيما يعتبر «الزعيم» صاحب أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ «دوري المحترفين»

بـ 225 فوزاً، وهو صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في الموسم نفسه، بإجمالي 10 مباريات، كما أنه صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، بإجمالي 74 هدفاً خلال موسم .2013-2012

أزمون.. «المطلوب الأول» في «الفانتاسي»

منافسة خاصة بين الجماهير تتجدد هذا الموسم، وهي مسابقة فانتاسي «دوري أدنوك للمحترفين»، عبر تطبيق إلكتروني من رابطة المحترفين، ويقوم فيه كل مشجع باختيار تشكيلة خاصة من أبرز اللاعبين، وفق شروط خاصة، طمعاً في حصد النقاط عن الأهداف والأداء الذي يقدمونه.

وتصدر الإيراني سردار أزمون قائمة اختيارات الجماهير في الجولة الأولى، بإجمالي 68% من المشاركين الذين قاموا باختياره في تشكيلتهم، يليه فابيو ليما لاعب الوصل 61%، ولابا لاعب العين 45%.