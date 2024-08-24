سان جيرمان.. «سداسية الرعب»

باريس (أ ف ب)



حقق باريس سان جيرمان «حامل اللقب» الموسم الماضي، انتصاره الثاني توالياً، منذ مطلع الموسم الحالي، عندما سحق ضيفه مونبلييه 6-0، في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف باريس سان جيرمان كل من برادلي باركولا (4 و53)، والإسباني ماركو أسنسيو (24)، والمغربي أشرف حكيمي (58)، ووارن زاير إيمري (60)، والكوري الجنوبي لي كانج-اين (82).

وكان سان جيرمان استهل حملة الدفاع عن لقبه، بفوز صريح أيضاً على مضيفه لو هافر 4-1.

ورفع سان جيرمان رصيده الى 6 نقاط، وارتقى إلى المركز الأول على حساب مرسيليا الذي يستضيف رينس الأحد.

ودخل فريق العاصمة الفرنسية حقبة جديدة، بعد رحيل نجمه كيليان مبابي المنتقل الى ريال مدريد الإسباني خلال الصيف الحالي.

وللمرة الثانية، تألق لاعب وسط سان جيرمان البرتغالي جواو نيفيش الوافد حديثاً إليه من بنفيكا، وأسهم بتمريرتين حاسمتين، كما فعل في المباراة الأولى.

افتتح سان جيرمان التسجيل مبكراً عبر باركولا الذي استثمر كرة متقنة من نيفيش، ليودعها الشباك بعد مرور 4 دقائق.

وسرعان ما أضاف سان جيرمان الهدف الثاني، بعد لعبة مشتركة رائعة بدأها الجناح باركولا، ومررها الى نيفيش ومنه بينية باتجاه أسنسيو الذي سددها بين ساقي حارس مونبلييه (24).

وفي الشوط الثاني مرر أسنسيو كرة بارعة باتجاه الجناح عثمان ديمبلي الذي مررها بدوره زاحفة داخل المنطقة، ليتابعها باركولا المتربص داخل الشباك (53).

وأضاف سان جيرمان الهدف الرابع، عندما مرر الظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش كرة داخل المنطقة، تابعها الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي غير المراقب داخل الشباك عند القائم الثاني (58).

والهدف هو الخامس عشر لحكيمي في 122 مباراة في صفوف سان جيرمان.

ولعب ديمبلي مرة جديدة دور الممر للهدف الخامس الذي سجله وارن زاير إيمري (60).

وكان سان جيرمان فاز ذهاباً وإياباً على مونبلييه الموسم الماضي 3-0 في بارك دي برانس، و6-2 في ملعب لا موسون.