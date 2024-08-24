ليفركوزن.. «هيتشكوك 101»!

مونشنجلادباخ (أ ف ب)



استهل باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم من دون خسارة، بسيناريو هيتشكوكي، بعدما فرّط بتقدمه بهدفين، ليخرج فائزاً في الوقت القاتل على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 في المرحلة الأولى.

تقدم ليفركوزن بهدفي السويسري جرانيت تشاكا (12) وفلوريان فيرتز (38)، وأدرك السويسري نيكو إلفيدي (59) وتيم كلايدينست (85) التعادل لمونشنجلادباخ.

وكعادته أذاق ليفركوزن مضيفه من كأس المرارة ذاتها التي تجرّع منها منافسوه في الموسم الماضي، إذ سجل فيرتز الهدف القاتل والنقاط الثلاث، بعدما احتسب الحكم، عقب عودته إلى الحكم الفيديو المساعد «الفار» ركلة جزاء سددها الدولي الألماني وصدها الحارس السويسري يوناس أوملين لتعود إليه ويتابعها قوية في سقف المرمى «90+11».

ورفع ليفركوزن سلسلة مبارياته من دون خسارة في «البوندسليجا» إلى 35 توالياً منذ الموسم الماضي، حين توّج للمرة الاولى في تاريخه باللقب مع 28 فوزاً و6 تعادلات.

ويأمل ليفركوزن في أن يتابع على زخم الموسم الماضي، بعدما توّج موسمه التاريخي بضم لقب مسابقة كأس ألمانيا إلى الدوري، وذلك بفوزه بعشرة لاعبين على كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية 1-0، كما لم يتعرض سوى لخسارة يتيمة في 53 مباراة في مختلف المسابقات كانت أمام أتالانتا الإيطالي 0-3 في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

كما استهل الموسم الحالي بفوزه بالكأس السوبر على حساب شتوتجارت بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي.

وبدوره، يخوض مونشنجلادباخ الدوري، بعد فترة تحضيرية ناجحة على كافة الأصعدة، إذ فاز في 7 مباريات ودية، كما حقق انتصاره الأول في كأس ألمانيا ليبلغ الدور الثاني.

وفضّل الإسباني شابي ألونسو مدرب ليفركوزن الزج بالمهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس في المقدمة بدلاً من التشيكي باتريك شيك صاحب هدف التعادل في الكأس السوبر، كما وضع الإسباني أليخاندرو جريمالدو وفيرتس على الجهة اليسرى، ويوناس هوفمان والهولندي جيريمي فريمبونج على الجهة اليمنى.

وبعد 12 دقيقة من صافرة البداية دوّن السويسري تشاكا اسمه كأول هداف في «البوندسليجا» هذا الموسم بتسديدة صاروخية من 25 متراً بقدمه اليسرى، بعد تمريرة من فريمبونج استقرت في الزاوية العليا لمرمى مواطنه الحارس أوملين.

وعاند الحظ ليفركوزن الذي كاد يسجل مرتين إلا أن تسديدة بونيفايس من داخل المنطقة أصابت العارضة (18)، في حين وجدت التسديدة الصاروخية البعيدة للمدافع إدموند تابسوبا أعلى القائم (23).

واندفع مونشنجلادباخ لإدراك التعادل، بعد فرصة من كلايدينست (36)، إلا أن ليفركوزن باغته بعد دقيقتين بالثاني، عندما تابع فيرتز في الشباك تسديدة جريمالدو أبغدها الحارس.

واعتقد مونشنجلادباخ أنه قلّص الفارق برأسية كلايدينست، غير أن الحكم استعان بحكم الفيديو المساعد «الفار» لإلغاء الهدف بداعي خطأ من الهداف على المدافع الإكوادوري بييرو إينكابيه (44).

وتكرر سيناريو نهاية الشوط الأول في بداية الثاني، لكن «الفار» أكد هذه المرة صحة هدف المدافع السويسري إلفيدي، بعد شكوك بتسلل الياباني كو إيتاكورا مع بداية الهجمة (59).

وأدرك مونشنجلادباخ التعادل، إثر ركلة ركنية وتمريرة خادعة من النمساوي كيفن ستوغر تابعها كلايدينست، وهو يهم بالسقوط تسديدة بقدمه اليمنى في الشباك (85)، أكد صحته «الفار».

وفي سيناريو جنوني استعان الحكم بـ «الفار» مرة جديدة لاحتساب ركلة جزاء لليفركوزن في الدقيقة الـ 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أعاق إيتاكورا البديل المغربي أمين عدلي، سددها فيرتز وتصدى لها الحارس، قبل أن يتابعها الدولي الألماني في سقف المرمى.