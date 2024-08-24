«أزمة قلبية» تُوقف كرة القدم في أوروجواي



ساو باولو (رويترز)



علقت أوروجواي كل أنشطة كرة القدم، خلال الأسبوع الحالي، بسبب «الحالة الصحية الدقيقة لخوان إزكيردو»، بعدما عانى مدافع ناسيونال من اضطراب في ضربات القلب، خلال المباراة ضد ساو باولو في كأس ليبرتادوريس للأندية في أميركا الجنوبية.

وسقط إزكيردو، الذي دخل بين الشوطين بديلا لسيباستيان كواتس، على الأرض مغشياً عليه في الدقيقة 84، دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

وتم نقل المدافع «27 عاماً» من الملعب في سيارة إسعاف، وهو لا يزال فاقداً الوعي، ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وقالت جمعية حقوق لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروجواي: «نظراً للحالة الصحية الدقيقة للاعب خوان إزكيردو، فإننا نبلغكم بقرارنا بتعليق أنشطة كرة القدم الاحترافية المقررة هذا الأسبوع، أولويتنا في الوقت الحالي هي الاعتناء بصحة خوان، لذلك سنتابع تطور حالته عن كثب في الساعات القادمة».

ونشر ناسيونال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حالة إزكيردو مستقرة، لكنه يظل تحت التخدير في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وسيكون تحت المراقبة لمدة 72 ساعة على الأقل».