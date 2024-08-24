رازوفيتش يعود بـ «سيناريو مكرر» أمام الوصل



مراد المصري (أبوظبي)



دشن الصربي فوك رازوفيتش، عودته إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما قاد كلباء إلى فرض التعادل على الوصل 2-2، ضمن الجولة الأولى، بـ «سيناريو مكرر»، لما فعله في آخر مواجهة جمعته أمام «الإمبراطور» خلال فبراير 2021.

وكان رازوفيتش مدرباً للوحدة في المباراة التي انتهت بالتعادل أيضاً 2-2، في ذلك الوقت، وللمفارقة فإن فابيو ليما سجل هدفي الوصل أيضاً، وجاء هدف التعادل الثاني في الدقائق العشر الأخيرة، ولكن هذه المرة لعب «النمور» بـ «نفس» أطول مع المدرب، واقتنص هدف التعادل الثمين في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولعل كلباء منح مؤشرات، قبل أيام حول قدرته على مجاراة المنافسين حتى الدقائق الأخيرة، وعاد من تأخره بثلاثة أهداف أمام العين في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليسجل هدفين في الدقائق الأخيرة، قبل الخسارة بصعوبة، وهذه المرة على ملعبه أيضاً، واصل الضغط حتى نهاية اللقاء، ليخرج بمكافأة الحصول على «نقطة» في بداية مشوار الدوري.

ويذكر التعادل في توقيت مبكر، الوصل بأن مهمة الاحتفاظ بلقب «دوري المحترفين»، أمر صعب، إذ إن «الدرع» يتنقل بين أنديتنا، ودائماً ما يكون البطل تحت المجهر في الموسم التالي، لمحاولة انتزاع اللقب منه، وهو ما أدركه «الفهود» جيداً خلال اللقاء، في ظل القتالية التي ظهر بها المنافس.

ووجه الصربي ميلوش مدرب الوصل، رسالة للاعبيه بسبب الأداء الذي ظهروا عليه، وقال: «أعتقد أن كلباء كان يستحق الفوز، والنقاط الثلاث في اللقاء، فقط لاعب أو اثنين وصلوا إلى المستوى الذي أردناه خلال المواجهة، وهناك الكثير من الأمور التي يجب العمل على تصحيحها».

من جانبه، اعتبر رازوفيتش، أن لاعبيه قاموا بالواجب المطلوب منهم طوال اللقاء، وقال: «كان من الصعب العودة في النتيجة بعد استقبال الأهداف، إلا أن الشيء الذي أعجبني، أننا أظهرنا الشخصية للعودة في المباراة، وأعتقد أننا كنا الأقرب للفوز».

وقال عبد السلام محمد، الذي اقتنص هدف التعادل الثمين، وهو الثالث فقط خلال مسيرته في «دوري المحترفين»: «مجهودنا لم يذهب سُدى، اجتهدنا في اللقاء، ورغم تأخرنا بالنتيجة، إلا أننا كنا نؤمن بقدرتنا على الخروج بنتيجة إيجابية، وأخبرت زملائي أننا لن نخرج إلا بنتيجة إيجابية من اللقاء، والحافز أساس العودة بالنتيجة في هذا التوقيت».

وأضاف: «الهدف الذي سجلته جاء بفضل القتالية التي قمنا بها، والخروج بهذه النقطة أفضل من الخسارة، رغم أننا كنا نطمح إلى الفوز مع الاحترام للوصل».