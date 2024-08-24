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الرياضة

العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»

العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
24 أغسطس 2024 11:13

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

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تلقى العروبة خسارة ثقيلة، في المباراة الافتتاحية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما استقبلت شباكه 5 أهداف أمام النصر، لتُعيد إلى الأذهان «الذكريات المؤلمة» موسم 2021-2022، عندما تلقى الفريق هزيمة مشابهة في مباراته الأولى في «دوري المحترفين» أمام الوحدة 0-4.
وأكد البرتغالي برونو بيريرا، المدير الفني للعروبة، أهمية تجاوز الخسارة القاسية أمام النصر 1-5 في الجولة الافتتاحية.
وأشار بيريرا في تصريحاته إلى ضرورة نسيان النتيجة السلبية، والتركيز على التحضير للجولة الثانية جيداً.
وقال: «علينا استعادة معنويات الفريق، والعمل بجد لتحسين الأداء في المباريات القادمة، والدوري طويل، ولا يزال أمامنا الكثير لنقدمه، الأهم هو التعلم من الأخطاء، والتفكير بشكل إيجابي لحصد النتائج الأفضل في المستقبل».

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
العروبة
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