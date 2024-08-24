خلال «خُماسية» النصر.. «حدث نادر» لم يعرفه مبخوت منذ 15 عاماً!



عمرو عبيد (القاهرة)



افتتح النصر مبارياته في دورينا بـ «خُماسية» في شباك العروبة، ليتصدر جدول الترتيب مُبكراً، لكن الهداف التاريخي للدوري الإماراتي المُنتقل حديثاً إلى صفوف «العميد»، علي مبخوت، لم يُشارك في «مهرجان الأهداف» خلال تلك المواجهة، مُكتفياً بتسديدة واحدة من خارج منطقة الجزاء مرقت بجوار القائم الأيسر، بجانب صناعة فرصة تهديفية واحدة أيضاً، وهو ما جعله يواجه «حدثاً نادراً» لم يعرفه طوال مسيرته في الدوري منذ 15 عاماً، إذ اعتاد مبخوت التسجيل أو الصناعة في المباريات «المتخمة بالأهداف» مع فريقه السابق، الجزيرة، وهو ما لم يحدث هذه المرة مع «العميد».

وكلما فاز «فخر أبوظبي» بنتيجة بلغت 5 أهداف أو أكثر منذ موسم 2009-2010، كان مبخوت «العامل المُشترك» التاريخي في هذا الأمر، إذا شارك في تلك المواجهات بالطبع، باستثناء «مرة وحيدة» بين 21 مباراة خضعت لهذا الإحصاء، كانت في موسم 2011-2012، عندما فاز الجزيرة على الشارقة 5-0 في الجولة الـ 13، ووقتها لعب مبخوت 90 دقيقة كاملة، من دون أن يُسجّل أي هدف، بنسبة 5.9% فقط من إجمالي المباريات التي شارك فيها مبخوت، وشهدت تسجيل الجزيرة 5 أو 6 أو 7 أهداف في الدوري عبر 15 عاماً.

وبالعودة إلى تلك المباريات، غاب علي مبخوت عن قائمة 4 منها، بينها واحدة في موسم 2018-2019 بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الملونة، وشهدت فوز «فخر أبوظبي» 5-0 على الفجيرة في الجولة الـ 15، بينما ابتعد مبخوت «الشاب صاحب الـ 20 عاماً آنذاك» عن قائمة مباراتين في موسم 2010-2011، نجح خلالهما الجزيرة في الفوز 5-1 و5-2 على شباب الأهلي واتحاد كلباء، على الترتيب، بينما لم يكن علي «ابن الـ 18 عاماً» ضمن قائمة مباراة النصر التي فاز فيها «فخر أبوظبي» بنتيجة 5-1 في موسم 2009/2010.

أما الـ17 مباراة الأخرى، فقد كان علي مبخوت «مُخيفاً» في أغلبها، وبلغت نسبة مشاركته في «خُماسيات» و«سُداسيات» و«سُباعيات» الجزيرة أرقاماً «مُذهلة»، حيث شارك في 80% من أهداف الفوز الـ 5 على دبا الفجيرة «2015-2016» والعين «2018-2019» والظفرة «2020-2021»، بعد تسجيله «هاتريك» في شباك «النواخذة» و«الذئاب» بجانب صناعة هدف رابع، في حين أحرز هدفين وصنع مثلهما أمام «الزعيم».

وقام مبخوت بتسجيل «هاتريك» وصناعة هدف رابع خلال «سُداسية» مرمى اتحاد كلباء، بالجولة الـ 16 من موسم 2020-2021، ليُشارك بنسبة 66.6% في أهدافه فريقه السابق، بينما حافظ على نسبة تسجيل وصناعة 60% من الأهداف في 6 مباريات أخرى، شهدت تسجيل الجزيرة 5 أهداف، أشهرها مواجهتا شباب الأهلي في موسمي 2018-2019 و2020-2021، حيث انتهت الأولى بنتيجة 5-4، وأحرز خلالها مبخوت «هاتريك»، بينما آلت الثانية إلى نتيجة 5-3، عبر هدفين من مبخوت وصناعة ثالث، كما سجّل «الهاتريك» 3 مرات في شباك بني ياس وحتا والإمارات، خلال «خُماسيات فخر أبوظبي» في موسم 2016-2017، مقابل تسجيل هدفين وصناعة آخر في مرمى الشعب بموسم 2015-2016.

أخيراً، تراوحت معدلات مشاركة علي مبخوت في تلك النتائج الكبيرة مع الجزيرة بين 20% و57%، منها «سوبر هاتريك» أمام الشباب في موسم 2016-2017، في مباراة انتهت بنتيجة 7-3، بل إنه أهدر خلالها ركلة جزاء أيضاً، كما أحرز «هاتريك» في مرمى الإمارات بموسم 2018-2019 خلال «نصف درزن من الأهداف» أحرزها فريقه السابق، وكان قد سجل في باقي المباريات هدفاً واحداً على الأقل، بينها هدفه «كبديل» خلال خُماسية الجزيرة في مرمى الظفرة بموسم 2010-2011.