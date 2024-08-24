الأحد 25 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كريم يحصد برونزية شباب آسيا للكاراتيه

كريم يحصد برونزية شباب آسيا للكاراتيه
24 أغسطس 2024 13:36

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ترشيح النعيمي لعضوية «مجلس الرياضيين» في «البارالمبية الدولية»
الإمارات تدين بشدة عملية الطعن في ألمانيا


حصد كريم رامي الميدالية البرونزية، لبطولة آسيا للشباب في الكاراتيه بمسابقة الكاتا، والمقامة حالياً في الفلبين، وذلك بعد الفوز على العراقي محمد حميد، في إنجاز جديد لكاراتيه الإمارات، في بطولة آسيا الـ 22 للناشئين والشباب، بعد أداء مباريات قوية في «الكاتا شباب».
وفاز كريم على بطل الفلبين في دور الـ16، وعلى بطل تايلاند في دور الثمانية، وخسر في نصف النهائي أمام بطل اليابان، بعد مواجهة شرسة، وبفارق ضئيل من النقاط عن لاعب اليابان، وجاءت المباراة رفيعة المستوى، ونالت استحسان الجماهير التي حضرت البطولة، وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تفوق لاعبنا على بطل العراق محمد حميد، ليحرز المركز الثالث، وينال برونزية الشباب.
أشاد راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس البعثة بأداء اللاعبين، وقدم التهنئة لمنتخبنا على الإنجاز، مشيداً بالمستوى المتميز للاعبين، في المحفل الآسيوي المهم، وأرسل تهنئة إلى اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي.
 

الإمارات
الكاراتيه
الفلبين
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
إعصار
الأخبار العالمية
الإعصار "هون" يسبب أمطارا في هاواي
اليوم 19:42
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
الترفيه
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
اليوم 19:30
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
الرياضة
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
اليوم 19:30
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
الرياضة
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©