كريم يحصد برونزية شباب آسيا للكاراتيه



علي معالي (أبوظبي)



حصد كريم رامي الميدالية البرونزية، لبطولة آسيا للشباب في الكاراتيه بمسابقة الكاتا، والمقامة حالياً في الفلبين، وذلك بعد الفوز على العراقي محمد حميد، في إنجاز جديد لكاراتيه الإمارات، في بطولة آسيا الـ 22 للناشئين والشباب، بعد أداء مباريات قوية في «الكاتا شباب».

وفاز كريم على بطل الفلبين في دور الـ16، وعلى بطل تايلاند في دور الثمانية، وخسر في نصف النهائي أمام بطل اليابان، بعد مواجهة شرسة، وبفارق ضئيل من النقاط عن لاعب اليابان، وجاءت المباراة رفيعة المستوى، ونالت استحسان الجماهير التي حضرت البطولة، وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تفوق لاعبنا على بطل العراق محمد حميد، ليحرز المركز الثالث، وينال برونزية الشباب.

أشاد راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس البعثة بأداء اللاعبين، وقدم التهنئة لمنتخبنا على الإنجاز، مشيداً بالمستوى المتميز للاعبين، في المحفل الآسيوي المهم، وأرسل تهنئة إلى اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي.

