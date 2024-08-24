«الآسيوي» يشيد بالعين بطل «البداية والنهاية»

معتز الشامي (أبوظبي)



ما زال الحديث عن المنافسة القوية المتوقعة في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، بين فرق غرب آسيا، يسيطر على الجميع، خاصة بعد سحب قرعة البطولة التي أسفرت عن مواجهات من «العيار الثقيل»، يتوقع أن تشهد احتدام الصراع بين الكبار، حيث تجمع بين العين «حامل لقب» دوري أبطال آسيا، والهلال والنصر السعوديين تحديداً، بالإضافة إلى السد القطري، ويلتقي العين أيضاً مع الغرافة والريان القطريين، والشرطة العراقي وباختاكور الأوزبكي، والأهلي السعودي.ويلعب الوصل حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين» في البطولة نفسها، ويلتقي الأندية نفسها التي يلعب معها العين، غير أن مواجهات «الزعيم»، وبالتحديد مع الهلال والنصر، يتوقع أن تخطف الأنظار، لأنها تأتي تحت شعار الرغبة في تأكيد التفوق، من جانب «البنفسج» الذي يترقب الجميع مشاركته رقم 17 في مسيرته القارية.

وذكر تقرير للاتحاد الآسيوي، الذي أشاد بالعين، أن «الزعيم» نجح في أن يسجل رقماً استثنائياً، لأنه بطل أول نسخة لدوري أبطال آسيا في شكله الجديد الذي انطلق عام 2003، كما أنه بطل آخر نسخة عام 2024، لتبدأ النسخة المقبلة في شكلها ومسماها الجديد «دوري أبطال آسيا للنخبة»، ويراهن تقرير الآسيوي على «البدايات» التي تعتبر لعبة العين، حيث سيكون مطالباً بتأكيد التفوق في النسخة الأولى لـ «أبطال النخبة» وهو تحدٍ كبير، يتطلب تحضيراً خاصاً للبطولة التي تشهد مشاركة فرق غرب آسيا «المدججة» بالإمكانيات الفنية العالية، وتلتقي معاً في ديربيات ومباريات قمم.

ويبدأ العين رحلة المنافسة على لقب النخبة التي تبلغ جائزتها 12 مليون دولار، بمواجهة السد في استاد هزاع بن زايد، والغرافة بملعبه، بينما تكون المواجهة الأبرز أمام الهلال، على استاد هزاع بن زايد 21 أكتوبر المقبل، والنصر بملعبه 5 نوفمبر.

وتقام البطولة بنظام مجموعتين، واحدة للشرق وأخرى للغرب وتضم كل منها 12 فريقاً، بحيث يلعب كل فريق 4 مباريات على ملعبه، و4 أخرى خارج ملعبه، وجميعها مع فرق مختلفة، بحيث لا يوجد ذهاب وإياب أمام الفريق نفسه، ويستمر نظام الدوري من دور واحد للبطولة، من 16 سبتمبر المقبل إلى 19 فبراير 2025، ويقام دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب، بعد تأهل أول 8 فرق في الغرب، ومثلها في الشرق، من 25 أبريل إلى 4 مايو، وتقام بطولة مجمعة لفرق النخبة التي تأهلت إلى ربع النهائي، وتستمر حتى النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتستضيف السعودية البطولة المجمعة لمدة 3 مواسم.