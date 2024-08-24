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الرياضة

حداد مايا تواجه كيسلر في نهائي كليفلاند

حداد مايا تواجه كيسلر في نهائي كليفلاند
24 أغسطس 2024 13:54

 
كليفلاند (أ ف ب)

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بلغت البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنّفة 23 عالمياً، نهائي دورة كليفلاند الأميركية في التنس، بعد فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-3، 2-6، 6-2.
وضربت حداد مايا (28 عاماً) موعداً في المباراة النهائية مع الأميركية ماكارتني كيسلر الفائزة على الروسية أناستازيا بوتابوفا 4-6، 6-3، 6-3.
وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها حداد المصنّفة أولى في الدورة، مباراة نهائية هذا العام، آملةً في التتويج باللقب الرابع في مسيرتها ضمن دورات «دبليو تي ايه».
كانت المباراة متقاربة بين اللاعبتين، إذ تمكّنت البرازيلية من حسم المجموعة الأولى، بعد كسر إرسال منافستها مرتين، مقابل خسارة إرسالٍ واحد.
وخسرت حداد المجموعة الثانية بكسر إرسالها مرتين، لكنّها ردّت الدين في المجموعة الثالثة بالشكل عينه.
بدورها، وصلت كيسلر المصنّفة 98 عالمياً، والتي دخلت نادي المصنّفات المئة الأوليات للمرة الأولى قبل أسبوعين، بعد مباراة صعبة.
وخسرت الأميركية المجموعة الأولى، بانكسار إرسالها ثلاث مرات، مقابل اثنتين للتشيكية.
في المجموعة الثانية لم تتمكّن كلا اللاعبتين من تحقيق إرسالٍ ناجح في أول محاولتين، فيما خسرت سينياكوفا إرسالها الثالث أيضاً، ثم الخامس.
واستمر تفوّق كيسلر حتّى كسرت إرسال منافستها الرابع في المجموعة الثالثة.
قالت بعد الفوز: «أنا سعيدة للغاية بأدائي، المجموعة الأولى لم تكن كما أردت، لكنني تمكنّت من القيام بالتعديلات الصحيحة والفوز في النهاية».
وكانت كيسلر بدأت العام في المركز 231 في التصنيف، وتجد نفسها قريبة من المراكز الـ75 الأولى مع انتهاء الدورة الأميركية.

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