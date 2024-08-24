الهلال يضم كانسيلو مقابل 35 مليون يورو



الرياض (د ب أ)



اقترب الهلال السعودي، من ضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوفه، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، مقابل 35 مليون يورو.

ونقلت صحيفة «الرياضية» عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، قولها «إن إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال، اتفقت مع نظيرتها في مانشستر سيتي على كافة البنود الرسمية في العقد».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النادي العاصمي، قدم 35 مليون يورو لشراء عقد اللاعب.

وسبق للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تدريب كانسيلو في الفترة التي أشرف خلالها على بنفيكا في الفترة ما بين عامي 2009 إلى 2015.

وبدأ الظهير مسيرته الكروية عام 2012 مع بنفيكا، ثم انتقل إلى فالنسيا الإسباني في 2014 على سبيل الإعارة، وضمه النادي في 2015، ليستمر معه حتى 2018، قبل أن يعيره لإنتر ميلان الإيطالي عام 2017، ويتحول منه إلى يوفنتوس، حيث لعب معه موسماً واحداً، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2019 في صفقة، قدرت بـ 30 مليون يورو.

ولعب كانسيلو للفريق «السماوي» حتى 2023، العام الذي ذهب فيه معاراً، خلال الفترة الشتوية، إلى بايرن ميونيخ الألماني، ثم عاد إلى «السيتي»، وأعير الموسم الماضي لبرشلونة الإسباني. يذكر أن كانسيلو، حقق مع منتخب بلاده لقب دوري أمم أوروبا عام 2019.