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الرياضة

تراجع مشاهدات افتتاح «البوندسليجا»

تراجع مشاهدات افتتاح «البوندسليجا»
24 أغسطس 2024 13:59

 
مونشنجلادباخ (د ب أ)

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حظي البث المباشر للمباراة الافتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» التي جمعت بوروسيا مونشنجلادباخ وضيفه باير ليفركوزن بمشاهدات أقل بكثير، مقارنة بالمباريات الافتتاحية في المواسم السابقة.
ووفقاً لقناة «سات1»، كان متوسط عدد المشاهدين للمباراة الافتتاحية للموسم الحالي، التي فاز بها ليفركوزن، حامل اللقب، على مونشنجلادباخ 3-2، هو 55. 3 مليون شخص، وهو ما أدى إلى حصة سوقية بلغت 17 في المئة.
في الموسم الماضي، كان متوسط عدد المشاهدين الذين تابعوا المباراة الافتتاحية بين فيردر بريمن وبايرن ميونيخ هو 35. 5 مليون شخص.
وفي الموسم قبل الماضي، كان العدد مرتفعاً، حيث وصل إلى 7. 5 مليون مشاهد لمتابعة المباراة الافتتاحية بين بايرن وآينتراخت فرانكفورت.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
بروسيا مونشنجلادباخ
بايرن ميونيخ
فيردر بريمن
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