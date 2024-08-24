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الرياضة

مهاجم مونشنجلادباخ يفتح النار على «الفار»

مهاجم مونشنجلادباخ يفتح النار على «الفار»
24 أغسطس 2024 14:19

 
مونشنجلادباخ (د ب أ)

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انتقد بشدة تيم كلينيست، المنضم حديثاً لصفوف فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، طاقم التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، عقب خسارة فريقه أمام باير ليفركوزن، حامل اللقب، في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني (البوندسليجا).
وعقب الخسارة 2-3 أعرب المهاجم في تصريحات لمنصة «دي أيه زد إن» عن شعوره بخيبة أمل كبيرة.
وقال: «أعتقد أن الأمور كانت مثيرة للأعصاب نوعاً ما، كل موقف يتم التحقق منه بشكل ما، كل هدف يتم التحقق منه حتى أصغر تفصيلة، بطريقة ما جعلونا نشعر أنهم يريدون ألا نحصل على أي شيء على الإطلاق».
وكان مونشنجلادباخ قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل 2-2 بهدفين سجلهما نيكو إلفيدي في الدقيقة 59 وكلينيست في الدقيقة 85، ولكن فلوريان فيرتز سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما سدد ركلة جزاء تصدى لها الحارس جوناس أوملين لترتد الكرة له مرة أخرى ويودعها الشباك.
ولم يتم احتساب ركلة الجزاء إلا بعد العودة لتقنية «الفار»، ولكن، كان قد تم إلغاء هدف سجله كلينيست قبل نهاية الشوط الأول، بعد استخدام تقنية «الفار» في الدقيقة 44.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
بروسيا مونشنجلادباخ
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