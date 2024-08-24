الشارقة.. ذكريات «سباعية الحصن»

سلطان آل علي (دبي)



تشهد الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» مواجهة الشارقة مع دبا الحصن الصاعد إلى «المحترفين» للمرة الأولى، حيث يستهل الحصن مشواره بمواجهة «الملك» الذي يحمل ذكريات لا تُنسى ما قبل الاحتراف.

ولا تعد هذه المواجهة الأولى تاريخياً بين الفريقين في الدوري على مستوى الدرجة العليا، حيث سبق أن حضرت المواجهة مرتين في موسم 2005-2006، وهو الوحيد الذي شارك به دبا الحصن، وحقق الشارقة آنذاك الانتصار ذهاباً وإياباً.

وألحق «الملك» بدبا الحصن بأكبر خسارة، والتي بلغت نتيجتها 7-1 في ملعب الشارقة، حينها سجل المهاجم سعيد الكاس هاتريك، بالإضافة إلى هدف من أندرسون وراشد عبدالرحمن ونواف مبارك وعبدالعزيز العنبري، وفي الإياب فاز الشارقة بنتيجة 3-1.

وتمثّل كذلك الخسارة من الوحدة في نفس الموسم بنتيجة 6-0 ثاني أكبر الخسائر في تاريخ دبا الحصن، وبعدها الخسارة من العين برباعية نظيفة.

وبعد مرور 18 موسماً على مشاركة دبا الحصن، تعود مواجهة الشارقة لتكون الأولى والافتتاحية، ويأمل الحصن في أن تكون البداية مغايرة عن التاريخ تماماً، في حين أن الشرقاوية يسعون إلى تحقيق بداية إيجابية مبشرة.