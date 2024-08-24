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الرياضة

البايرن يسخر من صفقات تشيلسي!

البايرن يسخر من صفقات تشيلسي!
24 أغسطس 2024 16:52


أنور إبراهيم (القاهرة)

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يُبدي بايرن ميونيخ الألماني دهشته الشديدة، من كثرة تعاقدات اللاعبين التي يجريها تشيلسي الإنجليزي كل صيف، وخوض «البلوز» لأي منافسات أو مزايدات مع الأندية الأخرى، على لاعبين جدد.
وسخر ماكس إيبرل المدير الرياضي للبايرن، مما تفعله إدارة تشيلسي، وقال إنه ليس له مثيل في أي نادٍ آخر.
وقبل أن يخوض البايرن أولى مبارياته في الدوري الألماني «البوندسليجا» أمام فولفسبورج، صرح إيبرل بأن «البافاري» لا ينوي عقد صفقات جديدة هذا الصيف، مكتفياً باللاعبين الذين ضمهم والذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
وأضاف: لا يمكن أن نبدأ الموسم بـ 35 لاعباً، أو أن نفعل مثل تشيلسي، ونبدأه بـ 45لاعباً، وأنفقنا المال على ما نحتاجه بالفعل، وتعاقدنا مع البرتغالي جواو بالينيا «29عاماً» القادم من فولهام، والياباني هيروكي إيتو«25 عاماً» القادم من شتوتجارت بعقد مدته 4 سنوات، والمهاجم أوليسي.
وقال: يجب أن نلتزم الصرف والإنفاق بحساب، وليس بطريقة عشوائية.
في معرض حديثه برر سبب موافقة ناديه على بيع قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت، وقال إنها فنية حسب رؤية كومباني المدير الفني، وأتفهم أن ترشيحات الجماهير لها تأثيرها على بعض القرارات، ولكننا لا نتخذ قراراتنا بناءً على ترشيحات الجماهير، وإنما بالتفاهم مع المدير الفني، وخاصة فيما يخص الدفاع، وكنا نحتاج إلى قلب دفاع أيسر، ولهذا تعاقدنا مع الياباني هيروكي إيتو.

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تشيلسي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
فينسنت كومباني
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