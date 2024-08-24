«أسباجليتا إم» بطلة المهرات في كأس الإمارات العالمي للخيول بالتشيك

براغ (وام)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، استضافت التشيك البطولة التاسعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وشهدت البطولة، التي أقيمت بمشاركة 55 خيلاً تعود لـ 31 مالكاً من التشيك ودول الاتحاد الأوروبي، منافسات مثيرة، وتعد ثالث بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، في أوروبا بعد بطولتي فرنسا والدنمارك، وتقام بالتزامن مع بطولة براغ الدولية للخيل العربية 2024.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين، محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحرز اللقب الذهبي في بطولة الفحول «باريس» لمربط بوليا، وحصدت اللقب الفضي «بيتروس بي أيه» لمربط بي بي أتش بارايس، وفاز باللقب بالبرونزي «نيكو دي نابولي» لساركا نيميكوفا.

وحصدت «أسباجليتا إم» لبيوتر بودجورني، اللقب الذهبي للمهرات، تاركة الوصافة واللقب الفضي إلى «كاترينا أو» لآدم أوشان، فيما حلت ثالثة، وحصلت على اللقب البرونزي «سايكي روسكانا» لمربط ستادنينا كوني تشرشينو.

وتصدر «موناركيو» لبوجدان ماسلنك، بطولة الأمهار، محرزاً اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني، وحقق اللقب الفضي «كيه أيه ميسي» لبافال كانكا، وذهب اللقب البرونزي إلى «جمال أيه كيو» لاليسكا برناردوفا.

وظفرت «بيندوجا» لسويكو سي زد ونينا سوسكيفيكوفا، باللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني، وحصدت اللقب الفضي «بيرشيا تتش» لنفس المالك، وثالثة، وحصلت على اللقب البرونزي «باريسانا با» لمربط بي بي أتش بارايس.

وتعتبر بطولة التشيك التاسعة وقبل الأخيرة، لبطولات النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، ويقام الختام بالعاصمة السورية دمشق 20 و21 سبتمبر المقبل.

يذكر أن كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، تتضمن 10 بطولات، تقام في دول بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.