برشلونة يفقد كريستنسن شهرين



برشلونة (أ ف ب)



يغيب الدنماركي أندرياس كريستنسن، مدافع برشلونة وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين، بعد تعرّضه لإصابة في وتر أخيل، وفقاً لتقارير محلية.

وقال برشلونة في بيان «يعاني كريستنسن من التهاب الأوتار في وتر أخيل الأيسر»، من دون تحديد فترة غيابه المتوقعة.

وسيغيب كريستنسن (28 عاماً) عن مباريات عدة، من بينها مواجهة أتلتيك بلباو وجيرونا في الدوري، بالإضافة إلى أولى مباريات الفريق الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة لخدمات المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو حتّى نوفمبر، بعد إصابته في أوتار الفخذ خلال مشاركته في كوبا أميركا هذا الصيف.

وكان برشلونة بدأ مشواره في الدوري، بالفوز على مضيفه فالنسيا 2-1 بمشاركة ثنائي قلب الدفاع باو كوبارسي وإينيجو مارتينيز.

وشارك كريستنسن بديلاً في الدقيقة 64 بدلاً من كوبارسي واستمر حتّى نهاية المباراة.