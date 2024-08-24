سارجنت يهرب من السيارة «المحترقة»!



زانتفورت (د ب أ)



خرج السائق الأميركي لوجان سارجنت، سائق فريق وليامز، من سيارته وهي تحترق عقب حادث خطير في التجربة الحرة الأخيرة لسباق جائزة هولندا الكبرى المقرر إقامته الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن سارجنت «23 عاماً» فقد السيطرة على سيارته في المنعطف الثالث، وسط إقامة السباق في ظروف رطبة في زانتفورت، قبل أن يصطدم بالحواجز ويعود للمضمار، وتعرضت سيارة سارجنت لأضرار كبيرة، حيث انفصل إطاره الخلفي الأيمن وارتد على طول الأسفلت، قبل أن تشتعل فيه النيران فجأة.

وحذر جايتان جاجو، مهندس السباق، للسائق عبر إذاعة الفريق: «السيارة تحترق، أخرج».

وكان البريطاني جورج راسل أحد السائقين الأوائل الذين تواجدوا في المشهد.

وعلى الفور قام راسل بالإيماء لسارجنت بالخروج من السيارة بينما كان الدخان يتصاعد من الجزء الخلفي منها.

وقال راسل عبر إذاعة الفريق «سيارته تحترق، يتعين عليه القفز منها».

وخرج سارجنت من سيارته قبل أن يقفز خلف الحواجز، وتم نقل السائق للمركز الطبي لإجراء فحوص احترازية، وتحوم الشكوك حول مشاركته في التجربة الرسمية، بعد الأضرار التي تعرضت لها سيارته في الحادث، وقال متحدث رسمي باسم فريق وليامز: «لوجان تم نقله للمركز الطبي وهو بخير».