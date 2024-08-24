كومباني يطالب لاعبي البايرن بـ90 نقطة!



برلين (د ب أ)



طلب فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، من لاعبي فريقه تقديم أفضل ما عندهم في مباراة الفريق الافتتاحية للموسم الجديد بالدوري الألماني (البوندسليجا) أمام فولفسبورج المقرر إقامتها الأحد.

قال في مؤتمر صحفي: نريد الفوز بكل مباراة، هذا ما نريده، يجب علينا دائماً أن نحترم منافسينا، باير ليفركوزن كان مذهلاً في الموسم الماضي، أعتقد أننا سنكون بحاجة لحصد 90 نقطة للتتويج باللقب، لذلك نحن بحاجة لكي يبذل الجميع أقصى جهدهم.

وأضاف: بالنسبة لي من المهم أن نظهر شخصيتنا، نريد أن نستمر على نفس الطريق الذي كنا نسير عليه في فترة الإعداد للموسم، حيث كان الفريق يتحسن.

وتولى كومباني تدريب بايرن ميونيخ خلفاً لتوماس توخيل في الصيف، وسيخوض مباراته الأولى أمام فولفسبورج، ولكنه قال إنه لا يشعر بتوتر.

وقال: لا أشعر بالقلق، أتطلع لخوض أول مباراة في الدوري، إنه تحد كبير، قمنا بإعداد أنفسنا بشكل جيد مع الفريق والجهاز الفني، الأمر يعود للاعبين الذي سيلعبون غداً، أنا متحمس.

وأضاف أنه لو سار كل شيء بشكل جيد في المران سيكون كل اللاعبين متاحين باستثناء الذين غابوا لفترات طويلة.

ونفى كومباني أيضاً تقريراً من موقع «ذي أثلتيك» ذكر أن ماتيس دي ليخت تم بيعه لمانشستر يونايتد بعدما تم إبلاغه أنه سيكون الخيار الأول في مركز قلب الدفاع.

وأوضح المدرب: «بالتأكيد لم أقل ذلك، سيكون غباء مني أن أقول شيئاً مثل هذا.. هذا لا يتناسب مع ما خططنا له للفريق بأكمله، وبعدها أقول شيئاً مثل هذا للاعب، أنتم تعرفون أنه على الأرجح سيرحل.. هذا غير منطقي».