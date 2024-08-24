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الرياضة

نوريس أول المنطلقين في «جائزة هولندا»

نوريس أول المنطلقين في «جائزة هولندا»
24 أغسطس 2024 18:48

 
تساندفورت (رويترز)

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 حقق لاندو نوريس، سائق مكلارين، مركز أول المنطلقين بجائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام والذي ينطلق من المركز الثاني.
واحتل الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين المركز الثالث، بينما ينطلق جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الرابع.
وهذه المرة الأولى التي يخفق فيها فيرستابن في حسم مركز أول المنطلقين في تساندفورت منذ عودة السباق إلى جدول المنافسات في 2021، وفاز السائق الهولندي بآخر ثلاثة سباقات في تساندفورت. 

 

 

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بطولة العالم للفورمولا-1
هولندا
ماكلارين
ماكس فرستابن
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