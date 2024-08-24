بني ياس يتفوق على الجزيرة بـ«ثنائية»



مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق بني ياس فوزاً غالياً ومستحقاً على الجزيرة بهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة الأولى»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجلهما خوان باوزا في الدقيقة 55، ويوسف نياكاتيه في الدقيقة 77.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى فنياً، حيث اتسم الشوط الأول بالهدوء، باستثناء تسديدة على مرمى بني ياس، وضربة جزاء ألغاها «الفار» لمصلحة «السماوي».

وارتقى الأداء في الشوط الثاني، خاصة من جانب بني ياس الذي استغل لاعبوه أخطاء دفاع الجزيرة، والتي تسببت في الهدفين، من خلال «دربكة» داخل المنطقة، في الهدف الأول، وخطأ قطع الكرة، في الثاني.

وحاول لاعبو الجزيرة العودة إلى اللقاء، إلا أن المحاولات اقتصرت على السيطرة في وسط الملعب، من دون خطورة حقيقية على مرمى حارس بني ياس، بسبب الضغط المتقدم من أصحاب الأرض على حامل الكرة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لـ «السماوي».