شباب الأهلي ينطلق بـ «ريمونتادا» أمام البطائح



مراد المصري (أبوظبي)



قلب شباب الأهلي تأخره بهدف إلى فوز على البطائح 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتقود «الريمونتادا» فريق «الفرسان» إلى الفوز للمرة 11 في الجولة الافتتاحية من «دوري المحترفين»، فيما تكبد «الراقي» أول خسارة، بعدما سبق له الفوز في الجولة الأولى في الموسمين الماضيين.

سجل هدفي شباب الأهلي مؤنس دبور في الدقيقة 68، وسردار أزمون في الدقيقة 92، وأحرز للبطائح أناتولي في الدقيقة 66.

كاد أوليفييرا مهاجم البطائح أن يباغت شباب الأهلي في الدقائق الأولى، بعدما انفرد بالحارس، وسدد كرة ساقطة ارتدت من العارضة.

وجاءت أخطر محاولات شباب الأهلي، بعدما استلم يحيى الغساني الكرة خلف مدافعي البطائح، إلا أن الحارس درويش محمد تصدى لتسديدته بتوقيت مثالي، بعد ربع ساعة على ضربة البداية.

وانتقلت الإثارة إلى الشوط الثاني، عندما قام الحكم بالتراجع عن احتساب ضربة جزاء للبطائح، ومنح أوليفييرا بطاقة صفراء بداعي التمثيل.

واقتنص البطائح الهدف الأول، بعد هجمة منظمة اختتمها أناتولي بتسديدة أرضية زاحفة عانقت الشباك في الدقيقة 66.

رد «الفرسان» سريعاً بهدف التعادل من «البديل» مؤنس دبور، بعدما حول الكرة بلمسة من داخل المنطقة لتغالط الحارس وتسكن شباكه في الدقيقة 68.

وأكمل سردار أزمون عودة «الفرسان»، بعدما سجل الهدف الثاني من متابعة كرة عرضية داخل المنطقة، سددها قوية داخل المرمى في الدقيقة 92.