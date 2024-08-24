«السيتي» يتألق بـ«رباعية» وهالاند بـ«هاتريك»



لندن (أ ف ب)

كان مانشستر سيتي حامل اللقب أمام نزهة في ظهوره الأول على ملعبه، وذلك بفوزه الكبير على العائد إيبسويتش تاون 4-1 بفضل ثلاثية للنرويجي إرلينج هالاند، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بوجود العائد من برشلونة الإسباني لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان على مقاعد البدلاء وغياب الإسباني رودري وفيل فودن بسبب الإصابة، احتفل السيتي، الفائز افتتاحاً خارج الديار على تشيلسي 2-0، أمام جماهيره بكأس الدوري الممتاز الذي أحرزه للمرة الرابعة توالياً، ودرع المجتمع في ظهوره الأول للموسم على «استاد الاتحاد».

ودخل «السيتي» مرشحاً فوق العادة لفوز ثان للموسم وذلك على حساب فريق يواجهه للمرة الأولى في دوري الأضواء منذ خسارته أمامه 1-2 في مايو 2001.

وكانت مباراة السبت الأولى على الإطلاق بين الفريقين منذ يناير 2002، حين فاز «السيتي» خارج الديار 4-1 في مسابقة الكأس.

وكما كان متوقعاً، فرض «السيتي» سيطرته تماماً منذ البداية، لكن الضيف فاجأه في الدقيقة السابعة، حين انطلق بهجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة بينية متقنة من بن جونسون إلى الإيرلندي سامي سموديتش، لينفرد بالحارس البرازيلي إدرسون الذي أخطأ في صد الكرة فواصلت طريقها نحو الشباك.

وكان هذا الهدف بمثابة إيقاظ للعملاق، إذ سرعان ما رد «السيتي» بثلاثة أهداف، أولها من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام إلى «الفار» نتيجة خطأ من ليف ديفيس على الوافد الجديد البرازيلي سافينيو، فانبرى لها هالاند بنجاح (12).

ثم أخطأ الحارس الكوسوفي أريجانيت موريتش في التعامل مع الكرة تحت ضغط من سافينيو، مانحاً فريقه السابق فرصة تسجيل الهدف الثاني عبر البلجيكي كيفن دي بروين (14).

وبتمريرة رائعة من دي بروين في ظهر الدفاع، كسر هالاند مصيدة التسلل وتخطى موريتش بحنكة، قبل أن يسدد في الشباك الخالية (16).

وكان بإمكان «السيتي» تسجيل هدفين آخرين قبل الوصول إلى الدقيقة 30 لولا تدخل العارضة لصد تسديدة من مسافة قريبة لريكو لويس (28) وأخرى رائعة من خارج المنطقة لدي بروين (29).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل «السيتي» الثاني بضربة، بعدما خسر جهود لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش بسبب الإصابة، ثم زج جوارديولا بجوندوجان بصحبة جاك جريليش في الدقائق العشرين الأخيرة وسط ترحيب حار من الجمهور باللاعب الذي عاد إلى «السماوي»، بعد موسم واحد فقط في برشلونة.

لكن شيئاً لم يتغير رغم هيمنة «السيتي»، لتبقى النتيجة على حالها حتى الدقيقة 88، حين أكمل هالاند ثلاثيته بتسديدة من خارج المنطقة، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في مباراتين.