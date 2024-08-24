الأحد 25 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السيتي» يتألق بـ«رباعية» وهالاند بـ«هاتريك»

«السيتي» يتألق بـ«رباعية» وهالاند بـ«هاتريك»
24 أغسطس 2024 20:51

 
لندن (أ ف ب)
كان مانشستر سيتي حامل اللقب أمام نزهة في ظهوره الأول على ملعبه، وذلك بفوزه الكبير على العائد إيبسويتش تاون 4-1 بفضل ثلاثية للنرويجي إرلينج هالاند، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
بوجود العائد من برشلونة الإسباني لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان على مقاعد البدلاء وغياب الإسباني رودري وفيل فودن بسبب الإصابة، احتفل السيتي، الفائز افتتاحاً خارج الديار على تشيلسي 2-0، أمام جماهيره بكأس الدوري الممتاز الذي أحرزه للمرة الرابعة توالياً، ودرع المجتمع في ظهوره الأول للموسم على «استاد الاتحاد».
ودخل «السيتي» مرشحاً فوق العادة لفوز ثان للموسم وذلك على حساب فريق يواجهه للمرة الأولى في دوري الأضواء منذ خسارته أمامه 1-2 في مايو 2001.
وكانت مباراة السبت الأولى على الإطلاق بين الفريقين منذ يناير 2002، حين فاز «السيتي» خارج الديار 4-1 في مسابقة الكأس.
وكما كان متوقعاً، فرض «السيتي» سيطرته تماماً منذ البداية، لكن الضيف فاجأه في الدقيقة السابعة، حين انطلق بهجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة بينية متقنة من بن جونسون إلى الإيرلندي سامي سموديتش، لينفرد بالحارس البرازيلي إدرسون الذي أخطأ في صد الكرة فواصلت طريقها نحو الشباك.
وكان هذا الهدف بمثابة إيقاظ للعملاق، إذ سرعان ما رد «السيتي» بثلاثة أهداف، أولها من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام إلى «الفار» نتيجة خطأ من ليف ديفيس على الوافد الجديد البرازيلي سافينيو، فانبرى لها هالاند بنجاح (12).
ثم أخطأ الحارس الكوسوفي أريجانيت موريتش في التعامل مع الكرة تحت ضغط من سافينيو، مانحاً فريقه السابق فرصة تسجيل الهدف الثاني عبر البلجيكي كيفن دي بروين (14).
وبتمريرة رائعة من دي بروين في ظهر الدفاع، كسر هالاند مصيدة التسلل وتخطى موريتش بحنكة، قبل أن يسدد في الشباك الخالية (16).
وكان بإمكان «السيتي» تسجيل هدفين آخرين قبل الوصول إلى الدقيقة 30 لولا تدخل العارضة لصد تسديدة من مسافة قريبة لريكو لويس (28) وأخرى رائعة من خارج المنطقة لدي بروين (29).
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل «السيتي» الثاني بضربة، بعدما خسر جهود لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش بسبب الإصابة، ثم زج جوارديولا بجوندوجان بصحبة جاك جريليش في الدقائق العشرين الأخيرة وسط ترحيب حار من الجمهور باللاعب الذي عاد إلى «السماوي»، بعد موسم واحد فقط في برشلونة.
لكن شيئاً لم يتغير رغم هيمنة «السيتي»، لتبقى النتيجة على حالها حتى الدقيقة 88، حين أكمل هالاند ثلاثيته بتسديدة من خارج المنطقة، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في مباراتين.

أخبار ذات صلة
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
تن هاج يطالب «اليونايتد» بتحسين طريقة إدارة المباريات!
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
إعصار
الأخبار العالمية
الإعصار "هون" يسبب أمطارا في هاواي
اليوم 19:42
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
الترفيه
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
اليوم 19:30
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
الرياضة
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
اليوم 19:30
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
الرياضة
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©