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الرياضة

أرسنال يقترب من التعاقد مع مورينو

أرسنال يقترب من التعاقد مع مورينو
24 أغسطس 2024 20:53

 
لندن (د ب أ)

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توصل أرسنال إلى اتفاق لضم لاعب الوسط الإسباني ميكيل مورينو من ريال سوسيداد.
وأشارت الوكالة البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن الناديين توصلا لاتفاق مبدئي على إتمام الصفقة، مقابل 8. 24 مليون جنيه إسترليني (52. 37 مليون دولار)، إضافة إلى 2. 4 مليون جنيه إسترليني حوافز أخرى.
ووصل مورينو إلى لندن لإتمام الصفقة قبل مباراة أرسنال ضد أستون فيلا مساء السبت.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في مشوار فوز منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024، حيث سجل هدف الفوز على ألمانيا في الوقت الإضافي من مباراة دور الثمانية.
وخاض ميكيل ميرينو 28 مباراة دولية بقميص إسبانيا، ولعب موسما في صفوف نيوكاسل يونايتد تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتيز قبل الانضمام إلى سوسيداد الذي لعب معه 242 مباراة. ومن المنتظر أن يكون ميرينو إضافة لخط وسط أرسنال.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
ريال سوسيداد
مورينو
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