العين يعزف «لحن الخماسية» في حفل «لابا 101»



معتز الشامي (أبوظبي)



حسم العين مواجهته الافتتاحية في «دوري أدنوك للمحترفين» أمام خورفكان، بالفوز 5-1، ليحصد «الزعيم» أول 3 نقاط، تمنحه دفعة معنوية هائلة في بداية الموسم.

وشهدت المباراة تألق لابا كودجو الذي عاد إلى هز الشباك بثلاثية، وأول «هاتريك» له بعد غياب، دخل بها نادي «101 هدف» بالدوري، في الدقائق 55 و61 و73، وسجل بقية أهداف «البنفسج»، كاكو في الدقيقة 14، وسفيان رحيمي في الدقيقة 42، بينما سجل هدف خورفكان اللاعب جوناتان فييرا في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة تفوق العين منذ البداية، كما دفع كريسبو مدرب الفريق بالصفقات الجديدة، وعلى رأسها كاردوسو في الدفاع، وأيضاً سيجوفيا وسنابريا.