الشارقة.. البداية بـ «رباعية»



فيصل النقبي (خورفكان)



انتزع الشارقة فوزاً عريضاً على حساب دبا الحصن 4-1، في اللقاء الذي أقيم باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل «الرباعية» كايو لوكاس في الدقيقة 36، وعثمان كامارا في الدقيقتين، الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول و72، ولوان بيريرا في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع من الشوط الأول.

شهد الشوط الأول هدفين لمصلحة «الملك» وحالة طرد، حيث افتتح البرازيلي كايو لوكاس رصيده هذا الموسم بهدف رائع في مرمى الحارس سهيل عبدالله في الدقيقة 36، ليصل إلى 67 هدفاً في الدوري، وأضاف عثمان كامارا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف لوان بيريرا الهدف الثالث في الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع أيضاً، لينهي الشوط بثلاثية، وشهد أيضاً طرد لابراهيما سيسي، لاعب وسط الحصن في الدقيقة 22.

وسجل عثمان كامارا الهدف الرابع لفريقه، وهي الثنائية الأولى له هذا الموسم في الدقيقة 72، فيما أحرز جواو فيتور هدف دبا الحصن في الدقيقة 85.