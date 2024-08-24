بارما يصعق ميلان



روما (د ب أ)



فاز بارما على ضيفه ميلان 2 -1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت كذلك فوز أودينيزي على ضيفه لاتسيو 1-2.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في الجولة الأولى بصعوبة أمام تورينو 2-2، فيما حقق بارما، الصاعد هذا الموسم، فوزه الأول بعد تعادل مع فيورنتينا 1-1 في الجولة الأولى.

وتقدم بارما في الدقيقة الثانية عن طريق دينيس مان، قبل أن يدرك ميلان التعادل في الدقيقة 66 عن طريق كريستيان بولسيتش.

وفي الدقيقة 77، سجل ماتيو كانسليري الهدف الثاني لبارما.

وفي المباراة الثانية، فاز أودينيزي على لاتسيو 2-1، وتقدم أودينيزي في الدقيقة الخامسة عن طريق لورينزو لوكا، قبل أن يضيف زميله فلوريان توفان الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وشهدت المباراة تعرض لاعب أودينيزي، حسن كامارا للطرد في الدقيقة 68. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل جوستاف إيساكسون الهدف الوحيد للاتسيو.

وتعادل أودينيزي في الجولة الأولى مع بولونيا 1-1، فيما فاز لاتسيو على فينزيا 3-1 في الجولة ذاتها.

ومنذ البداية، هاجم بارما بهدف هز شباك ميلان، ونجح في ذلك في الدقيقة الثانية عن طريق دينيس مان.

وجاء هدف مان بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من زميله إيمانويل فاليري من الجهة اليسرى، ليضعها في شباك مانيان حارس ميلان.

ونجح بارما في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول، رغم محاولات ميلان ونجمه رافائيل لياو. وفي الشوط الثاني، أصبح ميلان الطرف الأخطر، حيث هاجم محاولاً تسجيل هدف التعادل. ونجحت مساعي ميلان في تسجيل الهدف المنشود في الدقيقة 66، حينما تألق رافائيل لياو وراوغ أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء، ليمرر الكرة لحظة خروج حارس بارما، لزميله ألكسندر بولسيتش ليضعها في الشباك. وبعد الهدف هاجم ميلان بقوة محاولاً إضافة هدف ثانٍ، لكن دفاع بارما قاومه وحاول شن هجمات مرتدة على المرمى.

ونجحت الهجمات المرتدة في تسجيل هدف ثانٍ لبارما في الدقيقة 77 عن طريق ماتيو كانسليري.

وجاء هدف كانسليري من عرضية من الجهة اليسرى مررها له بونتوس ألمكفيست، ليضعها في الشباك، مسجلاً الهدف الثاني. وحافظ بارما على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2 -1.