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الرياضة

أرسنال.. «الصيد الثمين»

أرسنال.. «الصيد الثمين»
24 أغسطس 2024 23:07

 
لندن (د ب أ)

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حقق أرسنال فوزاً ثميناً على مضيفه أستون فيلا 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وانتزع الفريق اللندني نقاط المباراة بهدفين في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 67، بعد ثوانٍ قليلة من مشاركته بديلاً.
وأضاف لاعب الوسط الغاني توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
ورفع أرسنال رصيده إلى ست نقاط، محققاً العلامة الكاملة، ليتساوى مع برايتون ومانشستر سيتي حامل اللقب، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند ثلاث نقاط.
كما رد أرسنال اعتباره بهذا الفوز من خسارته في مباراتي الموسم الماضي أمام أستون فيلا، مما كان أحد أسباب خسارة الفريق اللندني لقب الدوري لمصلحة مانشستر سيتي الذي فاز به للموسم الرابع على التوالي.
وينتظر أرسنال اختباراً صعباً في الجولة القادمة عندما يلاقي ضيفه برايتون على ملعب الإمارات يوم 31 أغسطس، بينما سيحل أستون فيلا ضيفاً على ليستر سيتي الذي اكتفى بنقطة واحدة في أول جولتين.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
أستون فيلا
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