«أبوظبي للسيدات» يفتتح «أبطال آسيا» أمام بطل لاوس

الرياض (الاتحاد)

يواجه فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، يونج إيلفانتس بطل لاوس، اليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، والتي تقام في ضيافة النصر السعودي بالرياض، من 25 إلى 31 أغسطس الجاري، وتضم المجموعة أيضاً النصر بطل الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ومياوادي من ميانمار.

وأدى فريق نادي أبوظبي الرياضي، فور وصوله إلى مقر إقامة الوفود، تدريباً خفيفاً بملاعب أكاديمية الرياض، تكملة لفترة الإعداد التي تواصلت في أبوظبي، بعد أن ضم لاعبة محترفة مؤخراً، وهي المهاجمة النيبالية ريخا بوديل، قبل مواجهة يونج إيلفانتس، في الساعة الخامسة والربع مساء اليوم باستاد جامعة الملك سعود بارك بالرياض، ويضم بطل لاوس 3 لاعبات محترفات من اليابان، وهن ساكي ياناجيساوا، وساكي يوينو، ونانامي سون.

وتعقب المباراة الافتتاحية، وعلى الملعب، في الساعة الثامنة والنصف مساءً مباراة النصر مع مياوادي، وضم النصر المدافعة البرازيلية كاثلين سوزا، قادمة من ريال مدريد، عقب معسكره في إسبانيا، فيما استغنى الفريق عن 5 لاعبات من الأردن وتونس وفرنسا والبرازيل، وخاض 5 مباريات تجريبية خلال معسكر الخرجي، وتقوده اللاعبة السعودية تهاني الينبعاوي، والمهاجمة التنزانية كلارا لوفانجا، والجزائرية لينا بوساحة، وغيرهن من اللاعبات السعوديات البارزات والمحترفات.

واعتمدت اللجنة الفنية الآسيوية في اجتماعها قوائم الفرق المشاركة وشعاراتها، استعداداً لانطلاقة تصفيات البطولة.

وتقام مباريات الدور التمهيدي بنظام التجمع، وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بين 25 و31 أغسطس، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع في هذا الدور، من أجل الانضمام إلى الأندية الثمانية التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، والذي يتضمن ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية.

باستثناء بام خاتون الإيراني، وناساف من أوزبكستان، فإن جميع الأندية المشاركة في الدور التمهيدي تخوض أولى مشاركاتها على المستوى القاري.

وتحجز الفرق الأربعة المتأهلة من الدور التمهيدي أماكنها في دور المجموعات، والذي من المقرر أن تقام منافساته من 6 إلى 12 أكتوبر بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. حيث تم تحديد المجموعات خلال القرعة الرسمية، وفي نهاية دور المجموعات يتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى دور الثمانية الذي تقام منافساته يومي 22 و23 مارس 2025، علماً بأنه ستقام قرعة الأدوار الإقصائية قبل انطلاق دور الثمانية الذي تجري مبارياته من جولة واحدة.

وبعد ذلك تقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، وذلك من 21 إلى 24 مايو 2025.

مع عرض جوائز متميزة، لن يقوم أول بطل على الإطلاق لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات المرموقة برفع كأس جديدة مبهرة فحسب، بل يمكنه أن يتوقع أيضاً الحصول على جائزة مالية لا تقل عن مليون و300 ألف دولار.