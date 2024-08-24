ليفاندوفسكي يكرر «مشهد التوهج» مع برشلونة



برشلونة (د ب أ)



واصل القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي توهجه، وقاد فريقه برشلونة إلى «انتصار ثمين» على ضيفه أتلتيك بلباو 2-1، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم النجم الدولي الصاعد لامين يامال بهدف للنادي الكتالوني في الدقيقة 24، لكن أوهيان سانسيت أدرك التعادل لبلباو قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، عبر ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني تقمص ليفاندوفسكي دور البطولة، وسجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 75، وكان ليفاندوفسكي تالق أيضاً، خلال المباراة الافتتاحية لبرشلونة، بتسجيله هدفي الفوز على فالنسيا 2-1.

واقتسم برشلونة الصدارة مع سيلتا فيجو برصيد ست نقاط لكل منهما، وتوقف رصيد بلباو عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.