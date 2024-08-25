الرياض (أ ف ب)



بدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه بقوة، بعد فوزه على مضيفه الأخدود 3-0، بفضل «ثلاثية» الصربي ألكسندر متروفيتش، في المرحلة الأولى من الدوري السعودية لكرة القدم.

وبعدما افتتح الموسم الجديد، بإحرازه الكأس السوبر، بفوزه الكبير على جاره اللدود النصر 4-1، أكد الهلال أنه على أتم الجاهزية للدفاع عن لقب الدوري الذي أحزره الموسم الماضي، من دون أي هزيمة.

وحسم الهلال الفوز في الشوط الأول الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة، أولها لميتروفيتش، بعد أربع دقائق فقط، إثر تمريرة بـ «الكعب» من عبد الله الحمدان داخل منطقة الجزاء.

وأضاف وصيف هدافي الدوري للموسم الماضي، خلف نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو «28 مقابل 35»، الهدف الثاني في الدقيقة 39، بعد عرضية من الحمدان أيضاً قابلها برأسية داخل الشباك.

واختتم الصربي الآخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الأهداف في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة رائعة «1+45».

وواصل الهلال اندفاعه في الشوط الثاني، واحتسبت له ركلة جزاء لمصلحة ميتروفيتش في الدقيقة 68، ولكن الحكم عاد عن قراره لاعتباره أنه كان هناك تسلل قبل الخطأ في المنطقة المحرمة.

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليحقق الهلال البداية المثالية.

وأبدى المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيسوس سعادته بالفوز الافتتاحي، قائلاً «نحن نبحث عن الألقاب ونعمل من أجلها، وهي أساس نجاح عملنا هنا، لكن إذا كانت الأرقام القياسية تعتبر تحدياً لنا فمرحباً بها».

وعن رحيل سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي، قال «إذا رحل لاعب عن فريقنا، هل سنبكي عليه؟، لن يحدث ذلك وسنواصل عملنا لأن نكون في المقدمة دوماً».

وانقذ الجزائري حسام عوار، الوافد الجديد، فريقه الاتحاد من فخ الخلود، عندما سجل هدف الفوز في الوقت القاتل، وسجل عوار الهدف الوحيد في الدقيقة 94، ليحصد فريقه أول ثلاث نقاط في أول اختبار رسمي لمدربه الجديد الفرنسي لوران بلان.

وخاض الاتحاد المباراة بتشكيلة تضمنت الصفقات الجديدة مثل حارس المرمى الصربي بردراج راجكوفيتش وعوار والفرنسي موسى ديابيه.

وبهدف قبل ربع ساعة على النهاية من الفرنسي موسى ديمبيليه، عاد الاتفاق من ملعب الشباب بالنقاط الثلاث بالفوز عليه 1-0.