الإنتر.. «الموعد أمام الجماهير»

روما (أ ف ب)



بعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه، بتعادل خارج الديار أمام جنوى 2-2، في لقاء تقدم خلاله حتى الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، خرج الإنتر منتصراً من ظهوره الأول للموسم بين جماهيره، بتغلبه على ليتشي 2-0، في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت سقوط جاره ميلان في أرض بارما للمرة الأولى منذ 2013 بالخسارة 1-2.

على ملعب «سان سيرو»، كان الإنتر على الموعد أمام جماهيره منذ الدقيقة الخامسة، حين افتتح التسجيل برأسية ماتيو دارميان الذي وصلته الكرة من رأس زميله الجديد الإيراني مهدي طرامي، بعد عرضية من فيديريكو ديماركو.

ورغم العديد من الفرص التي حصل عليها، عجز فريق المدرب سيموني إينزاجي عن الوصول إلى الشباك مجدداً، ليبقى هدف دارميان الفاصل بين الفريقين لدى دخولهما استراحة الشوطين.

ولم يتغير الوضع في بداية الشوط الثاني، حتى جاء الفرج في الدقيقة 69، حين سجل التركي هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي ماركوس تورام الذي كان على الموعد مجدداً، بعدما سجل في المباراة الافتتاحية هدفي «النيراتسوري».

وبذلك، تحضر الإنتر بأفضل طريقة للاختبار الكبير الأول الذي ينتظره في المرحلة المقبلة على ارضه أيضا ضد أتالانتا.

وجد المدرب البرتغالي باولو فونسيكا نفسه في وضع حرج بعد مرحلتين فقط، بعد تلقي فريقه الجديد ميلان هزيمته الأولى على أرض العائد بارما منذ 2013 بخسارته 1-2 على «إينيو تارديني».

وبعد غيابه لثلاثة مواسم عن دوري الأضواء، حقق بارما بداية واعدة بجمعه أربع نقاط من مباراتيه الأوليين، محققاً فوزه الأول على ميلان في أرضه منذ أكتوبر 2013 حين تغلب عليه 3-2.

وفي المقابل، اكتفى ميلان بنقطة واحدة من مباراتيه الأوليين بقيادة فونسيكا الذي حل بدلاً من ستيفانو بيولي، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل افتتاحاً على أرضه أمام تورينو (2-2)، ما يجعله في وضع صعب قبل زيارته إلى العاصمة للقاء لاتسيو السبت المقبل.

وقال فونسيكا لشبكة «دازون» للبث التدفقي «لا يمكنني نكران مسؤوليتي، لكن يبدو واضحاً بالنسبة لي أنه لدينا مشكلة في الدفع واللعب باندفاع، عانينا من مشاكل أمام تورينو، حين لم نضغط عليهم عالياً، حولنا الضغط عاليا ورغم ذلك واجهنا مشاكل».