موناكو.. «ثنائية سمراء»!

ليون (أ ف ب)



حقق موناكو ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم المنصرم انتصاره الثاني توالياً مع بداية الموسم الجديد، وذلك بتغلبه على مضيفه ليون 2-0 في المرحلة الثانية.

ويدين موناكو الفائز على سانت إتيان 1-0 افتتاحاً، بالنقاط الثلاث إلى الثنائي المغربي إلياس بن الصغير والسنغالي لامين كامارا، حيث افتتح صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس مع «أسود الأطلس» التسجيل في الدقيقة 65.

وأضاف كامارا الهدف الثاني (80)، قبل أن يطرد لنيله بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان ليون الذي يقبع في قاع الترتيب من دون نقاط، بعدما استهل موسمه بخسارة مفاجئة أمام رين 0-3، يمني النفس بتحقيق نتيجة أفضل في مباراته الرقم 1200 على ملعبه في «ليغ 1»، حيث بات سادس نادٍ يصل إلى هذه العتبة، بعد مرسيليا وبوردو وسانت إتيان ورين وموناكو.

وتعرض ليون لضربة معنوية بخسارة مهاجمه الشاب الغاني إرنست نواما الذي تعرض لإصابة في الدقيقة 15 وغادر الملعب، ليحل الجورجي جورج ميكوتادزه بدلاً منه بعدما فضّل عليه المدرب بيار ساج المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت (33 عاماً).

وكاد المهاجم السويسري بريل إمبولو غير المراقب عند حافة منطقة الجزاء أن يفتتح التسجيل لمصلحة موناكو، بعد مجهود فردي من بن الصغير، إلّا أن تسديدته مرت على يسار المرمى (24)، قبل أن يسدد الياباني تاكومي مينامينو كرة أبعدها حارس ليون البرازيلي لوكاس بيري اصطدمت بالقائم (30).

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تابع موناكو تهديد مرمى مضيفه بفرصتي إمبولو من تسديدة من 20 متراً مرت فوق المرمى (52)، وكرة استعراضية لم تهز الشباك (63).

وأثمر ضغط نادي الإمارة عن هدف السبق بفضل بن الصغير (19 عاماً) الذي بدأ الهجمة من 35 متراً، وأنهاها بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة بعد تمريرة من ماجنيس أكليوش (65).

وأضاف كامارا الهدف الثاني لموناكو بعد تمريرة من البديل العاجي قاسوم واتارا (80)، قبل أن يطرد لنيله بطاقتين صفراوين (97).

ويحتل موناكو الذي يقوده المدرب النمساوي أدي هوتر للموسم الثاني، برصيد 6 نقاط المركز الثالث بفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب والذي سحق مونبلييه 6-0 في افتتاح المرحلة، وليل الفائز في وقت لاحق على ضيفه أنجيه 2-0.

ولم يقدّم ليل أداءً كبيراً أمام الصاعد حديثاً، إلا أنه نجح في خطف النقاط الثلاث بهدفي المدافع المخضرم البلجيكي توما مونييه (34)، والبديل الغيني محمد بايو (95).

وهو الفوز الثاني في المرحلتين الأوليين لليل في إنجاز لم يحققه منذ عام 2006.

وتحضر ليل بأفضل طريقة ممكنة لرحلته إلى براغ، حيث سيواجه سلافيا الأربعاء لحجز بطاقته إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان فاز 2-0 ذهاباً.

وحقق لوهافر فوزه الأول، بعد خسارته أمام سان جيرمان 1-4 افتتاحاً، وجاء على حساب مضيفه سانت إتيان العائد بهدفي الغيني عبداللاي توريه (57 من ركلة جزاء) والسنغالي أرونا سانجانت (67).

ومُني سانت إتيان بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام موناكو 0-1 افتتاحاً.