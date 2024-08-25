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الرياضة

«التراجع» عقوبة هاميلتون

«التراجع» عقوبة هاميلتون
25 أغسطس 2024 09:25

 
زانتفورت (د ب أ)

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تلقى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، عقوبة التراجع ثلاثة مراكز، خلال سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وحل هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، في المركز الثاني عشر خلال التجربة الرسمية، بعد أن استبعاده من التجربة الحرة الثانية، لكنه تعرض لعقوبة التراجع ثلاثة مراكز، بعدما اعتبر المراقبون أنه أعاق بشكل غير ضروري سيارة ريد بول التي يقودها سيرجيو بيريز، خلال التجربة الحرة الأولى.
وكان من المفترض أن يبدأ هاميلتون، الذي سينتقل إلى فيراري في نهاية الموسم، السباق الهولندي من المركز الخامس عشر، لكنه استفاد من إقصاء أليكس البون، وهي العقوبة التي تم الإعلان عنها بعد التجربة الرسمية، وبالتالي سيبدأ السباق من المركز الرابع عشر.
وحل البون سائق ويليامز في المركز الثامن، خلال التجربة الرسمية، لكن تم استبعاده، لأنه تبين أن جسم أرضية سيارته كان خارج النطاق التنظيمي.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
هولندا
هاميلتون
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