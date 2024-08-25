«الدفاع عن النفس» بطل «الشارقة للجوجيتسو»



الشارقة (الاتحاد)



أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كأس الشارقة للجوجيتسو «من دون بدلة» في النسخة الثانية للبطولة التي نظمها النادي، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وإشراف اتحاد الجوحيتسو، في الصالة الرياضية لنادي الحمرية، وأقيمت على مدار يومين بمشاركة 500 لاعب من 52 دولة.

وحل الشارقة للدفاع عن النفس، في المركز الأول برصيد 44 ميدالية، منها 21 ذهبية، و14 فضية، و9 برونزيات.

وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني، برصيد 32 ميدالية، منها 6 ذهبيات، و13 فضية، و13 برونزية، وحل ثالثاً شباب الأهلي وله 20 ميدالية، منها 5 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات.

وتم تكريم البطل بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، في مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية.

وبارك العويس للاعبين الفائزين، وقدم الشكر إلى إدارة الحمرية لاستضافة البطولة، وتوفير جميع عناصر النجاح والتميز تنظيمياً.

بدوره، أشاد خالد إبراهيم الناخي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومشرف الجوجيتسو، بالمكاسب التي أسفرت عنها البطولة، مؤكداً أنها تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد الجوجيتسو، في تطوير ونشر ثقافة ممارسة الجوجيتسو، وقال: «إن مشاركة عدد كبير من اللاعبين، واستكشاف نخبة من الموهوبين، يعزز الخطط الفنية والإدارية التي تعكف على اعتمادها وتطبيقها من الأندية، فضلاً عن أن ذلك فرصة لدعم المنتخبات الوطنية بلاعبين جدد للمستقبل، وبما يعزز الاستدامة الرياضية».

وثمن الناخي دعم وجهود مجلس الشارقة الرياضي الهادفة، لرفع المستويات الفنية والبدنية والذهنية للاعبين، وأشار إلى أن البطولة حققت أهدافها، من خلال المشاركة الواسعة والمستويات الفنية المتميزة التي تم تقديمها، وأن إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حريصة على تنظيمها بشكل مستدام سنوياً.

من جهته، عبر سالم علي الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية والموهوبين، بالمستوى التنظيمي للبطولة، مؤكداً أنه يعكس الجهود المبذولة لإخراج البطولة بأفضل صورة، وأن المردود الفني للاعبين ظهر متميزاً، وينعكس مستقبلاً بشكل بارز، على نشر ثقافة ممارسة الجوجيتسو في الحمرية، والكثير من الأندية، وبارك لجميع اللاعبين والأندية الفائزين بالمراكز الأولى.

ووصف عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التدريب الرياضي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفوز بكأس الشارقة للجوجيتسو بالثمين لأهمية البطولة، وبما يعكس صحة النهج الرياضي المتبع، وأن اللقب الحالي إضافة جديدة للإنجازات السابقة التي حققها النادي، مقدماً الشكر للمدربين واللاعبين للجهود المبذولة.