الإثنين 26 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وفاة أسطورة الكرة في ألمانيا

وفاة أسطورة الكرة في ألمانيا
25 أغسطس 2024 12:04

 
كولونيا (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كين يصنع «الفرح الأول» للبايرن!
فولر ينعى صديقه


توفي كريستوف داوم الشخصية البارزة في كرة القدم الألمانية، والذي حظي بشهرة واسعة مدرباً، وذلك عن عمر 70 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته. وأوضحت عائلة داوم أنه توفى السبت «في سلام وهو محاط بعائلته».
وبعد تشخيص إصابته بمرض السرطان في 2022، انسحب داوم في البداية من الحياة العامة، لكنه عاد مجدداً إلى الأضواء.
وقال داوم في مقابلات وأحاديث سابقة: «السرطان اختار الجسد الخاطئ»، مستغلاً صراعه مع المرض في إلهام الآخرين.
وتُوج داوم بلقب «البوندسليجا» مع شتوتجارت، وتولى تدريب تسعة أندية على مدار 30 عاماً، وحصد عشرة ألقاب.
وكان من المقرر أن يقود داوم المنتخب الألماني، قبل أن تتعرض حياته لصدمة قوية في عام 2000، بعد اعترافه بتعاطيه مخدر الكوكايين، مما تسبب في الإطاحة به من نادي باير ليفركوزن. وكانت المقولة الشهيرة لداوم على مدار حياته «من الممكن أن تسقط، ليس من المهم عدد مرات سقوطك، عليك أن تواصل النهوض».

ألمانيا
الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
شتوتجارت
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
علوم الدار
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
اليوم 08:50
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
اليوم 11:16
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
اليوم 11:08
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
الرياضة
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©