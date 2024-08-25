وفاة أسطورة الكرة في ألمانيا



كولونيا (د ب أ)



توفي كريستوف داوم الشخصية البارزة في كرة القدم الألمانية، والذي حظي بشهرة واسعة مدرباً، وذلك عن عمر 70 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته. وأوضحت عائلة داوم أنه توفى السبت «في سلام وهو محاط بعائلته».

وبعد تشخيص إصابته بمرض السرطان في 2022، انسحب داوم في البداية من الحياة العامة، لكنه عاد مجدداً إلى الأضواء.

وقال داوم في مقابلات وأحاديث سابقة: «السرطان اختار الجسد الخاطئ»، مستغلاً صراعه مع المرض في إلهام الآخرين.

وتُوج داوم بلقب «البوندسليجا» مع شتوتجارت، وتولى تدريب تسعة أندية على مدار 30 عاماً، وحصد عشرة ألقاب.

وكان من المقرر أن يقود داوم المنتخب الألماني، قبل أن تتعرض حياته لصدمة قوية في عام 2000، بعد اعترافه بتعاطيه مخدر الكوكايين، مما تسبب في الإطاحة به من نادي باير ليفركوزن. وكانت المقولة الشهيرة لداوم على مدار حياته «من الممكن أن تسقط، ليس من المهم عدد مرات سقوطك، عليك أن تواصل النهوض».