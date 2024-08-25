كيسلر تحتفل بـ «الباكورة»



كليفلاند (أ ف ب)أ

حرزت الأميركية ماكارتني كيسلر باكورة ألقابها في مسيرتها، بفوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا 1-6 و6-1 و7-5 في المباراة النهائية لدورة كليفلاند الأميركية في التنس.

بدأت حداد مايا المصنفة أولى في الدورة المباراة بقوة، وأنهت المجموعة الأولى بسهولة 6-1، لكن الأميركية التي شاركت ببطاقة دعوة في هذه الدورة، ردت التحية بمثلها في المجموعة الثانية وأنهتها بالنتيجة ذاتها معادلة الأرقام كاسرة إرسال منافستها 3 مرات.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، تقدمت مايا 3-1، لكن كيسلر التي دخلت نادي المئة في تصنيف اللاعبات المحترفات قبل أسبوعين، أدركت التعادل 3-3، واستمر التعادل حتى 5-5، قبل أن تنجح الأميركية في كسر إرسال منافستها، وتفوز بالمباراة، محرزة باكورة ألقابها.

في المقابل، فشلت حداد مايا التي بلغت أول نهائي لها هذا العام، في التتويج بلقبها الرابع في مسيرتها ضمن دورات «دبليو تي أيه».