«التتويج الأول» يمنح «جرعة معنوية» لنوسكوفا



مونتيري (رويترز)



منحت ليندا نوسكوفا نفسها دفعة معنوية هائلة، قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة، بعد فوزها بأول لقب لها، في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، بفوزها 7-6 و6-4 على لولو سون، في نهائي بطولة مونتيري المفتوحة.

وثأرت التشيكية نوسكوفا، المصنفة 35، والتي فازت على الأميركية إيما نافارو المصنفة الثانية بالبطولة في نصف النهائي، من خسارتها أمام سون في الدور الأول ببطولة سينسيناتي قبل أسبوعين.

وتلعب نوسكوفا أمام المصنفة 31 يوليا بوتنتسيفا في الدور الأول بأميركا المفتوحة الثلاثاء.

وبدأت نوسكوفا المباراة بقوة بكسر إرسال سون في الشوط الأول، لكن اللاعبة النيوزيلندية ردت بكسر إرسال، ليستمر القتال بينهما حتى شوط كسر التعادل.

وأنقذت نوسكوفا «19 عاماً» نقطتين لحسم المجموعة لمصلحة سون، قبل أن تظفر بها بعد أكثر من ساعة.

واستغلت التشيكية الأخطاء السهلة التي ارتكبتها سون، لتكسر إرسالها مرة أخرى، وتحافظ على أفضليتها، لتضمن الفوز بالمباراة، بعد ساعة و58 دقيقة.

وقالت نوسكوفا: «لم أكن في أفضل حالاتي المزاجية، وأنا قادمة للمشاركة في البطولة، لكن ذلك تغير كثيراً كانت بطولة رائعة بالنسبة لي، والظروف والفرص التي أتيحت لي هنا كانت مذهلة لي ولمسيرتي، وسعيدة بفوزي هنا وربما أعود العام المقبل».

ورغم الهزيمة، فإن سون «23 عاماً»، والتي لفتت انتباه عالم التنس، بعد بلوغها دور الثمانية في ويمبلدون، تتقدم للمرة الأولى إلى قائمة أفضل 50 لاعبة بتصنيف لاعبات التنس.

وتلعب سون في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة أمام الإيطالية لوتشيا برونزيتي.

وقالت سون «شكراً لفريقي، لقد كان أسبوعاً رائعاً بالنسبة لنا، إنه أسبوع جيد للغاية رغم خسارتي».