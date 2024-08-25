«قاعدة استثنائية» لهالاند تحكم «البريميرليج»!



عمرو عبيد (القاهرة)



تصدّر النرويجي إيرلينج هالاند المشهد كالعادة، في مقدمة قائمة هدافي «البريميرليج»، منذ «الوهلة الأولى»، وبعد مرور جولتين فقط من انطلاق البطولة، بات رصيد نجم مانشستر سيتي 4 أهداف، بينها «هاتريك» في مباراته الثانية أمام إبسويتش تاون، تغنت به الصحافة الإنجليزية والعالمية، وهو ما جاراه هالاند بـ«خفة ظل» واضحة، عندما كتب عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» متسائلاً «هل منحتني ثُلاثية شارة القيادة في لعبة فانتاسي البريميرليج»؟.

ويبدو هالاند عازم بقوة منذ البداية على مطاردة التتويج بـ«الحذاء الذهبي» الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، إلا أنه سطّر أيضاً «قاعدة استثنائية» لحاملي لقب الهداف في الموسم الجديد، إذ لم ينجح أي هداف سابق خلال آخر 10 سنوات، في أن تكون انطلاقته في الموسم التالي بمثل هذه القوة والشراسة التي بدأ بها هالاند النُسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

هالاند نفسه لم ينطلق بهذه السرعة في بداية الموسم الماضي، لكنه حافظ وقتها على أفضل معدلات «الخطوات الأولى» لأي هداف سابق لـ«البريميرليج» في «العقد السابق» خلال موسمه التالي، وبعد حصوله على لقب الهداف في نُسخة 2022-2023 بـ36 هدفاً، بدأ موسم 2023-2024 بتسجيل هدفين في أول جولتين، بواقع «ثنائية» في مرمى بيرنلي بجولة الافتتاح، ولم يُسجل أمام نيوكاسل.

هدّافان فقط نجحا في تكرار بداية هالاند بالموسم الماضي، لكنهما لم يتمكنا من بلوغ رصيده «المخيف» الحالي، الأول كان أوباميانج أحد هدافي بطولة 2018-2019، حيث أحرز هدفين في أول جولتين مع أرسنال خلال نُسخة 2019-2020، بواقع هدف في كل مباراة، والثاني جيمي فاردي مطلع موسم 2020-2021، حيث افتتح هداف النُسخة السابقة مسيرته الجديدة بـ«ثُنائية» أمام وست بروميتش، في حين لم يُشارك في «رُباعية الذئاب» التالية أمام بيرنلي.

ورغم حصول النجم المصري، محمد صلاح، على لقب هداف «البريميرليج» 3 مرات مع ليفربول، فإنه لم يتمكن في أي موسم تالٍ لتتويجه بـ«الحذاء الذهبي»، من افتتاح سجله التهديفي بأكثر من هدف واحد فقط في أول جولتين، وهو ما كرره في نُسخ 2018-2019 و2019-2020 ثم 2022-2023، ليسير على نهج سيرجيو أجويرو الذي بدأ موسم 2015-2016 بتسجيله هدفاً واحداً في مباراتين، بعد تتويجه هدافاً لـ2014-2015، وكذلك كان الأمر مع ساديو ماني، الذي زاحم صلاح وأوباميانج على لقب هداف 2018-2019، ليبدأ في 2019-2020 بهدف وحيد في مباراتين.

أما الوضع الأكثر غرابة بين «بدايات الهدافين» فكان من نصيب هاري كين، الذي تُوج بـ«الحذاء الذهبي» 3 مرات في 2015-2016 و2016-2017 و2020-2021، لكنه لم يتمكن أبداً من تسجيل أي هدف خلال انطلاقته في المواسم التالية للتتويج، والطريف أن زميله السابق في توتنهام، هيونج مين سون، شاركه هذا الرصيد الافتتاحي «الصفري» في 2022-2023، بعد تتويجه بلقب الهداف بالتساوي مع صلاح في موسم 2021-2022.