«دولية الظفرة للسلة» تنطلق الاثنين



علي معالي (أبوظبي)



تنطلق يوم الاثنين النسخة الأولى من بطولة الظفرة الدولية لكرة السلة للرجال، التي تقام في مدينة الظنة بالظفرة، بمشاركة 6 فرق ومنتخبات، وتستمر حتى أول سبتمبر المقبل، ويبدأ الظفرة المشوار بلقاء السيب العُماني، في الساعة الثامنة مساءً، ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً الوحدة، وتسبقه مباراة الشارقة مع أرمينيا بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبنا الوطني.

وهناك العديد من الأهداف للبطولة في هذا التوقيت، أبرزها نشر اللعبة في منطقة الظفرة بشكل عام، إضافة إلى تجهيز فريق النادي لبدء الموسم الجديد، بجانب أنها محطة مهمة للغاية لمنتخبنا الذي يستعد لجولة تصفيات مهمة، في طريق التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، واستعداد قوي للوحدة والشارقة لموسم 2024- 2025.

وتأتي البطولة في إطار دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتسهم في دعم فريق كرة السلة بالنادي، وهي فرصة لطلاب المدارس من المهتمين باللعبة لمشاهدة التنافس بين فرق بمستويات كبيرة، ومنها منتخبا الإمارات وأرمينيا، وأندية لها قيمتها في الدولة والمنطقة، مثل الشارقة والوحدة والظفرة والسيب، كما تعتبر فرصة جديدة للمساهمة في الترويج السياحي والرياضي لمنطقة الظفرة ومدينة الظنة.

وتحظى البطولة الدولية الأولى بدعم ورعاية من مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، ممثلة في شركة الظنة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وتقام البطولة من 3 جولات، الأولى بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث، وفي الجولة الثانية يلتقي صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي، ويلتقي الفريقان غير المؤهلين لتحديد المركز الخامس، وتشهد الجولة الثالثة مباراة المركز الثالث، ثم النهائي لتحديد البطل والوصيف.

أكد علي الشطي مدرب فريق الظفرة، أن البطولة لها العديد من الأهداف، أبرزها نشر اللعبة بين أبناء الظفرة، وهي لفتة رائعة من مجلس إدارة النادي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والرعاية المتميزة من شركة «أدنوك».

وقال الشطي: البطولة خطوة مهمة للغاية لتجهيز فريقي للموسم الجديد، وإيجاد الانسجام المطلوب قبل خوض منافسات محلية مختلفة، وفرصة لصقل لاعبينا بالخبرات، خاصة أن البعض لم يخض أي مباراة دولية بهذه القوة.

وأضاف: تضم قائمة الفريق الثنائي الأميركي جيمس وجيرمي، بجانب بعض العناصر من المواطنين، و«دولية الظفرة» فرصة لبلوغ الانسجام الكامل بين كل اللاعبين في أرض الملعب.