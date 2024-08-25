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الرياضة

قطر تختار 26 لاعباً لمباراتي الإمارات وكوريا الشمالية

قطر تختار 26 لاعباً لمباراتي الإمارات وكوريا الشمالية
25 أغسطس 2024 14:38

 
الدوحة (رويترز)

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اختار الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر لكرة القدم، 26 لاعباً لمواجهتي الإمارات وكوريا الشمالية، في الجولتين الأولى والثانية، من الدور الثالث، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم، عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن التشكيلة المستدعاة، والتي ضمت ثمانية لاعبين من الدحيل متصدر ترتيب الدوري القطري، ومثلهم من منافسه السد.
ويلعب المنتخب القطري أمام الإمارات وكوريا الشمالية في الخامس والعاشر من سبتمبر القادم.
وتضم المجموعة الأولى من الدور الثالث بتصفيات آسيا لكأس العالم 2026 التي تقام الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أيضاً منتخبات إيران وأوزبكستان وقيرغيزستان.
ويصعد أول منتخبين في كل مجموعة بعد نهاية الدور الثالث مباشرة إلى كأس العالم.
وتضم القائمة الكاملة لحراس المرمى سعد الشيب وصلاح زكريا ومحمد البكري ومشعل برشم، والمدافعين بسام الراوي وبيدرو ميجيل وعبد الله اليزيدي ولوكاس مينديز ومحمد عياش وهمام الأمين وكريم بوضياف، ولاعبي الوسط إبراهيم الحسن وأحمد فتحي وجاسم جابر وسلطان البريك وطارق سلمان وعاصم مادبو وعبد الرحمن مصطفى وعبد العزيز حاتم ومحمد وعد، والمهاجمين إسماعيل محمد وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف والمعز علي وتميم منصور ويوسف عبد الرزاق.

تصفيات كأس العالم
الإمارات
قطر
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