إنزاجي: أريد الإنتر «المتعطش» دائماً!



روما (د ب أ)



أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، أنه كان على ثقة بأن فريقه سيعود إلى طريق الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تعادله في مباراته الأولى.

وفاز إنتر ميلان حامل اللقب على ليتشي 2-صفر، في أعقاب التعادل مع جنوى 2-2 في المباراة الافتتاحية.

وقال إنزاجي لشبكة «سكاي سبورتس»: «ينبغي أن تكون متعطشاً دائماً، لكني كنت هادئاً، الأولاد يتدربون بشكل جيد».

وأضاف «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد أمام جنوى، استقبلنا هدفين لم يكن من المفترض أن نستقبلهما، لكني رأيت فريقاً ملتزماً، وهذا الأسبوع لا توجد سعادة، الفوز شيء طبيعي لأننا الإنتر، ونرغب دائماً في الفوز».