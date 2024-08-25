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الرياضة

النعيمي مديراً فنياً للكاراتيه في «آسيوية طشقند»

النعيمي مديراً فنياً للكاراتيه في «آسيوية طشقند»
25 أغسطس 2024 16:21

أبوظبي (الاتحاد)

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اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، بالإجماع، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، مديراً فنياً لمنافسات اللعبة، بدورة الألعاب الآسيوية للشباب في طشقند بأوزبكستان 2025، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش بطولة آسيا في الفلبين.
يذكر أن إبراهيم النعيمي، سيكون المسؤول الأول عن مسابقات الكاراتيه، وحلقة الوصل بين الاتحاد الآسيوي والدولة المستضيفة، من حيث توفير الاحتياجات الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى الإشراف على جميع الإجراءات التنظيمية والفنية، حتى إقامة فعاليات البطولة، وتعد ذلك المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مديراً فنياً لدورة الألعاب الآسيوية للشباب من الإمارات والدول الخليجية والعربية.

 

الإمارات
الكاراتيه
دورة الألعاب الآسيوية
أوزبكستان
طشقند
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