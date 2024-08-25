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الرياضة

مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يتوج الفائزين

مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يتوج الفائزين
25 أغسطس 2024 16:37

 
أبوظبي (وام)

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توج نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الفائزين في «النسخة الـ30»، لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج التي أقيمت من 15 إلى 25 أغسطس الحالي، بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة، وتحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.
توج الفائزين حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ودانا أوزولا، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وعارف الخوري، نائب رئيس النادي، وعبدالرحيم الزرعوني، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل العوضي، مدير المهرجان.
وحقق الهندي أسواث لقب بطولة الشطرنج الخاطف للناشئين فئة 16 سنة، وحصد أموناتوف فريك من طاجيكستان لقب بطولة الشطرنج الخاطف المفتوحة، وذهبت الصدارة في بطولتي الشطرنج الخاطف المفتوحة «أ» و«ب» إلى الهندي دينيش راجان، والأوزبكي ماريموف خديور على التوالي.
وظفر الأوزبكي ياكوبويف نودريبك بصدارة بطولة الأساتذة الدولية، وفازت الجالية الفلبينية بلقب بطولة الجاليات، وكاديموفا أفروزا من أوزبكستان بلقب السيدات.
وأحرز شميغول شريفي من طاجيكستان لقب بطولة المدارس بمشاركة 400 لاعب ولاعبة على مستوى مدارس أبوظبي، كما سبق اليوم الختامي تتويج العديد من الفائزين في بطولات المهرجان نظراً لارتفاع عدد المشاركين.

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